Bezahlring Pago für kurze Zeit mit 15 Prozent-Gutschein (exklusiv bei PC-Welt)

Bezahlen mit einem Ring am Finger – wie funktioniert das?

Die Bezahlung mit dem Pago-Ring funktioniert ganz genauso wie mit einer gängigen Kreditkarte (die für das kontaktlose Bezahlen freigeschaltet ist). In den Keramik- oder Holzring von Pagopace ist ein NFC-Chip integriert, welcher auch bei Kreditkarten für den Geldtransfer sorgt. Sie halten den Pago-Ring ganz einfach an ein Kartenlesegerät, das kontaktlos funktioniert, und PIEP – schon bezahlt! Und ganz nebenbei sorgen Sie für viele neugierige Blicke. Zur Aktivierung muss der Ring vorher einmalig mit der eigenen Kreditkarte verbunden werden.

Gutscheincode: PCWELT

Unsere Redaktion hat den Pago im Alltag getestet: Er funktioniert einwandfrei an jeder Supermarktkasse, im Restaurant, im Club oder im Taxi. Und es geht superschnell, da man einfach die Hand hinhält und nicht erst nach Geldbeutel oder Handy kramen muss. Zur Aktivierung des Rings bzw. zur Verbindung mit der Kreditkarte oder einem anderen Zahlungsmittel erhält man mit dem Empfang des Pago genaue Anleitungen und Erklär-Videos.

Exklusives Angebot bei PC-Welt: 15 % Rabatt

Der Pago kostet normalerweise 99 Euro. Für kurze Zeit erhalten Sie den Ring (in der Farbe Ihrer Wahl) nur bei uns mit 15 Prozent Rabatt. Dazu geben Sie bei Ihrer Bestellung bitte folgenden Gutscheincode an: PCWELT. Den Gutschein können Sie noch bis zum 15. März einlösen.

Der Ring ist in unterschiedlichen Farben erhältlich: in schwarz-glänzend, in schwarz-matt, in blau, weiß und rose. Neu im Programm ist die Wood-Kollektion. Die Ringe aus Holz sind aktuell sehr gefragt. Sie sind etwas schmaler als die Keramikversion und sehen aus wie normale Fingerringe aus Holz ohne Funktion. Wir empfehlen, mit unserem Gutscheincode PCWELT den “Pago inklusive Messschablone” zu kaufen (ohne Aufpreis). So erhalten Sie zunächst eine Schablone nach Hause gesendet, mit der Sie Ihre Ringgröße ermitteln. Anschließend bestellen Sie Ihren gewünschten Pago.

Bezahlring: Braucht man sowas wirklich?

Mit dem Pagoring kann man lästiges Gepäck wie Tasche oder Geldbeutel ganz zuhause lassen. Außerdem geht ein Ring am Finger im Gegensatz zur Kreditkarte nur selten verloren oder wird gar geklaut. Praktisch ist der Einsatz des Rings auf Reisen, bei sportlichen Aktivitäten wie Joggen oder Schwimmen oder bei einem Konzertbesuch. Der Pago ist zudem eine Alternative zur Bezahlung mit dem Smartphone: Wer Wert auf Datenschutz legt, dürfte sich doch etwas unwohl fühlen, per Handy zu bezahlen, da sich viele persönliche Daten auf dem Smartphone befinden.

