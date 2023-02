Reduzierte Lebensdauer bei 990-Pro-SSDs: Samsung verspricht Update im Februar

Besitzer einer Samsung 990 Pro SSD sollten im Februar 2023 unbedingt nach einem Firmware-Update für ihren Datenträger Ausschau halten. Im Netz mehren sich Meldungen zu Problemen mit dem 2-TB-Modell der SSD. Schon nach kurzer Betriebszeit sollen die Laufwerke eine deutlich reduzierte Lebensdauer vorweisen. Beleg dafür seien Einträge bei Samsung Magician und CrystalDiskInfo. Im deutschen Community-Forum von Samsung findet sich ebenfalls eine Meldung, hier jedoch zum 1-GB-Modell der Samsung 990 Pro. Demnach soll die Lebensdauer des Laufwerks in nur 60 Tagen um vier Prozent gefallen sein.

Verantwortlich für diese abrupte Reduzierung der Lebensdauer bei der Samsung 990 Pro SSD ist wahrscheinlich eine fehlerhaft arbeitende Firmware. Im deutschen Support-Forum reagierte ein Moderator und meldete, dass Samsung die Beschwerden rund um die Werte “S.M.A.R.T. Percentage Used“ (Samsung Magician) und “Health Status“ (CrystalDiskInfo) in Verbindung mit einer Samsung SSD 990 Pro in Tests untersucht habe. Die genannten Fehler zur Lebensdauer der Laufwerke sei reproduzierbar, noch im Februar will der Hersteller mit einem Firmware-Update für die betreffenden Laufwerke reagieren.

Zu schnelle Abnutzung der SSD

Die Zeit drängt, denn einige Besitzer einer 990 Pro berichten bereits von einer auf 64 Prozent gesunkenen Lebensdauer. Noch steht aber nicht fest, ob es sich dabei primär um ein Anzeigeproblem des Wertes handelt oder ob die SSD tatsächlich so rapide an Lebensdauer verliert. Grundsätzlich ist es normal, dass sich einzelne Zellen des Flash-Speichers abnutzen. Hierfür hat jedes Laufwerk eine große Reserve, mit der die defekten Zellen ersetzt werden. Das Tempo, mit dem die 990 Pro aktuell an Lebenszeit verliert, deutet jedoch auf einen gravierenden Fehler in der Software hin.