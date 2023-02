Brother DCP-J1800DW im Test: Multifunktions-Drucker mit Schneide-Funktion

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Schneide-Einheit von A4 auf A5

Touch-Display

Echter Ausschalter

ADF-Funktion (ohne Fax) Kontra hohe Seitenkosten Fazit Die Idee, dem Multifunktions-Drucker Brother DCP-J1800DW als zusätzliche Funktion eine Schneide-Einheit einzubauen, mag zuerst etwas komisch anmuten, erweist sich aber im Test als praktisch. Denn so können Sie bei A4-Papier bleiben, erhalten aber im Handumdrehen Drucke und Kopien im A5-Format. Mit der Zeit sparen Sie sicher Papier, denn die kleineren Erzeugnisse reichen im Alltag unerwartet oft aus. Gleichzeitig ist die Funktion klasse integriert und daher leicht anzuwenden. Da das Brother-Modell auch bei Arbeitstempo, Ausstattung und Qualität punktet, sehen wir die Schneide-Einheit auch dann als sinnvolle Ergänzung an, wenn Sie sie nicht primär fürs Business benötigen. Wermutstropfen sind die hohen Seitenpreise. Immerhin lassen sie sich über die Verkleinerungsmöglichkeit etwas eindämmen.

Mit dem Brother DCP-J1800DW geht der Hersteller einen neuen Weg. Denn der Multifunktions-Drucker erstellt nicht nur Drucke, Scans und Kopien, sondern kann auch ein A4-Blatt auf zwei A5-Seiten teilen. Die Funktion, die Brother im Modellzusatz „Print & Cut“ ausdrückt, erweist sich im Test als äußerst praktisch – und zwar für mehr Anwendungen als im ersten Moment gedacht.

Fertig geschnittene Ausdrucke und Kopien

Wer sich für den Brother DCP-J1800DW interessiert, will die Schneide-Funktion sofort ausprobieren. Im Test zeigt sich, dass der Hersteller hier keine halben Sachen macht. Das Drucken und Kopieren plus Schneiden ist gut integriert – egal, ob im Rechner-Treiber, der App „Mobile Connect“ für Android und iOS oder direkt am Multifunktions-Drucker selbst. Vorgesehen sind mehrere Möglichkeiten: So lassen sich A4-Motive genauso schneiden wie auf A5 verkleinerte A4-Vorlagen. Zur Wahl stehen Hoch- und Querformat, Simplex- sowie Duplex in Druck und Kopie.

Was etwas verwirrend klingt, macht in der Praxis schnell Sinn: Das A5-Format bietet sich für viele Vorhaben an – etwa für Flyer, Einleger in Speisekarten, den Fotodruck, wenn nur A4-Fotopapier zur Hand ist oder für Notizen und Quittungen. Aber auch Handouts im kleinen Format sind ein durchaus realistisches Beispiel. Dabei ist die Anwendung gefahrlos, denn die Schnitt-Einheit ist tief im Gehäuse integriert und arbeitet nur hör-, aber nicht sichtbar.

Die Schneide-Einheit im Brother DCP-J1800DW funktioniert im Test super. Sie bringt im Handumdrehen Drucker und Kopien von A4 auf A5. IDG

Gut ausgestattet: Touch-Display und mehr

Auch die weitere Ausstattung des Brother DCP-J1800DW kann sich sehen lassen: Das Bedienpanel ist klappbar und bietet ein mit 6,8 Zentimetern Diagonale recht großes Farb-Touch-Display. Dank USB 2.0, Ethernet-LAN und WLAN plus Wi-Fi Direct lässt sich der Multifunktions-Drucker flexibel ansteuern. Dabei liegen die kabelgebundenen Anschlüsse im Gehäuse, wie wir es vom Hersteller kennen. Fürs Verbinden klappen Sie das Brother-Modell auf.

Neben der Papierkassette für 150 Blatt gibt es noch eine Einzelblattzufuhr für dickere Medien. Dazu ist ein automatischer Vorlageneinzug für bis zu 20 Blatt vorhanden. Zu den gängigen Windows-Versionen unterstützt der Brother DCP-J1800DW auch MacOS- und sogar Linux-Systeme – das ist lobenswert. Der Mobildruck klappt per App, Apple Airprint und Mopria.

Auch per App “Brother Mobile Connect” lässt sich die Schneide-Funktion des DCP-J1800DW einfach nutzen. IDG

Wie schon beim Mitbewerb verbreitet, lässt auch Brother hier die Treiber-CD weg. Fürs Installieren laden Sie den Setup-Assistenten über setup.brother.com herunter. Ans passende Software-Paket kommen Sie, sobald Sie die genaue Produktbezeichnung eingegeben haben.

Flottes Arbeitstempo

Im Test legt der Brother DCP-J1800DW ein flottes Arbeitstempo vor. Auffallend schnell gibt er die erste Seite aus. Auch unser zehnseitiges Textdokument absolviert der Multifunktions-Drucker in gerade einmal 36 Sekunden – egal, ob in A4 oder mit Zuschnitt auf A5. Allerdings bremst die Duplex-Einheit deutlich. Hier messen wir 1:48 Minuten. Gleichzeitig bleibt der Farbdruck ordentlich schnell – das zeigen beispielsweise gut zwei Minuten für zehn Farbseiten aus Acrobat oder 53 Sekunden für ein randloses Foto im 10×15-Format. Das flotte Tempo behält das Brother-Modell auch im Kopieren und besonders im Scannen bei – 7 Sekunden messen wir für eine A4-Vorschau, 13 Sekunden für einen A4-Farbscan.

Der Drucker erzeugt dank der pigmentierten Schwarztinte gut lesbare Texte, bei denen die Buchstaben nur durch unsere hochauflösende Lupe leicht raue Ränder offenbaren. In Kombination mit den farbstoffbasierten Farbtinten ergibt sich ein harmonisches Farbbild. Fotos sind tendenziell hell und daher detailreich. Im Test erhalten wir selbst bei schwierigen Farben wie Hauttönen gute Ergebnisse. Das gilt auch für die Scans, denen wir eine gute Schärfe bescheinigen können. Die Farbauswertung offenbart einen leichten Rotstich, der sich auch optisch nachvollziehen lässt. Unsere Testkopien sind am unteren Rand und seitlich minimal beschnitten, jedoch nicht verkleinert und haben ordentliche Graustufen sowie Farben.

Verbrauch – hohe Folgekosten

Die vier Patronen aus der Reihe LC-421 liegen dem Gerät in Standardreichweiten von 200 Seiten pro Farbe bei. Im Nachkauf reichen die Patronenbefüllungen laut Hersteller für maximal 500 ISO-A4-Seiten. Beide Reichweiten ist nicht gerade üppig und bewirken, dass die Seitenpreise hoch ausfallen. Auf Basis von XL-Patronen errechnen sich 5,2 Cent für das schwarzweiße und 12,6 Cent für das farbige Blatt. Die Kosten lassen sich über das angebotene Value Pack nur leicht senken. Dafür ist der Stromverbrauch unauffällig: Im Ruhemodus zeigt das Messgerät 0,7 Watt, ausgeschaltet geht die Anzeige auf 0,0 Watt.

Brother DCP-J1800DW Print & Cut: Test-Ergebnisse Druckqualität s/w: Text, hohe Aufl. / Text, normale Aufl. sehr gut / gut Druckqualität s/w: Grafik, normale Aufl. / Grafik, hohe Aufl. gut / sehr gut Druckqualität Farbe: PDF, normale Aufl. / A4-Foto, normale Aufl. gut / sehr gut Druckqualität Farbe: A4-Foto, hohe Aufl. / randl. Foto, hohe Aufl. sehr gut / sehr gut Farbtreue Drucker 12 von 24 Treffern Scanqualität: Gesamteindruck / Bildschärfe gut / scharf Kopierqualität: s/w / Farbe gut / gut Drucktempo s/w: 1 Seite Text, hohe Qual. / 10 Seiten Text, nomale Qual. 0:59 / 0:36 Minuten Drucktempo Farbe: 10 Seiten PDF, normale Qual. / A4-Foto, nomale Qual. 2:04 / 0:11 Minuten Drucktempo Farbe: A4-Foto, hohe Qual. / randl. Foto, hohe Qual. 1:27 / 0:53 Minuten Scantempo: Farbe / Text / Vorschau / Graustufen (300 ppi) 0:13 / 0:07 / 0:07 / 0:08 Minuten Kopiertempo (s/w): 5 Seiten / 1 Seite (Werkseinstellung) 0:39 / 0:12 Minuten Kopiertempo (Farbe): 1 Seite (Werkseinstellung) 0:13 Minuten Stromverbrauch: Aus / Ruhemodus / Betrieb 0,0 / 0,7 / 21,0 Watt