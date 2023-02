Withings Body Comp im Test – Körperanalysewaage mit Health+ Abo

Auf einen Blick Pro Erhebt viele medizinische Daten

Gute Auswertungen in der App Kontra Messungen funktionieren nicht immer

Health+ enttäuscht bisher Fazit Die Waage erhebt viele Gesundheitsdaten während eines langen Messvorgangs. Das wäre kein Problem, wenn sie alles aufs erste Mal erfassen würde. Dazu enttäuscht die Health+-Plattform bisher.

Mit der Body Comp bringt Withings eine WLAN-Waage speziell für die Körperzusammensetzung. So gibt sie bei einem Messvorgang, der 40 Sekunden dauert, das Gewicht, den Körperfettanteil, die Muskelmasse, die Herzfrequenz, die Pulswellengeschwindigkeit, das Gefäßalter und – über die Schweißdrüsen an den Füßen – die elektrodermale Aktivität aus. Außerdem zeigt sie die Wettervorhersage sowie die Luftqualität am Standort an.

Das Koppeln mit dem Smartphone ist direkt per Bluetooth möglich. Alternativ binden Sie die Body Comp in Ihr WLAN ein, sodass Sie dann auch von unterwegs Zugriff auf Ihre Daten haben. Das geht schnell und einfach, allerdings müssen wir den Wiegevorgang ab und zu wiederholen, da manche Messwerte nicht erhoben werden – bei der Dauer des Messvorgangs etwas nervig.

Die Werte werden in der Health-Mate-App übersichtlich dargestellt, ein Tipp auf einen Eintrag öffnet weitere Infos und Analysen. Zum Teil ist dafür jedoch ein kostenpflichtiges Health+- Abo nötig, zwölf Monate sind beim Kauf der Waage inbegriffen.

Mit Health+ bekommen Sie zudem themenspezifische Programme, die Sie sechs Wochen lang täglich mit Tipps, Workouts und Rezepten etwa für besseren Schlaf oder einen aktiveren Lebensstil versorgen. Die Qualität der Programme, vor allem der Workouts, ist jedoch durchwachsen. So sind die Videos englischsprachig und optisch oft wenig ansprechend.

