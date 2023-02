Neue Whatsapp-Beta bringt heiß erwartete Änderung

Whatsapp-Nutzer kennen das Problem. Sie möchten Ihre Urlaubsfotos in der Familiengruppe oder mit Freunden teilen, doch bei der Auswahl der Bilder und Videos ist nach 30 Dateien Schluss. Denn die Messaging-App erlaubt es nicht, mehr als 30 Mediendateien auf einmal zu versenden. Danach müssen Nutzer eine neue Nachricht mit wiederum maximal 30 Dateien beginnen. Doch das wird sich in Zukunft wohl ändern.

Die Beta-Version 2.23.4.3 erlaubt es ihren Nutzern, beim Versenden von Medien bis zu 100 auf einmal auszuwählen – also mehr als dreimal so viele wie zuvor. Das Beta-Update wird derzeit an eine Auswahl der Beta-Tester ausgerollt, später sollen noch mehr hinzukommen. Wie lange es dann dauert, bis die neue Funktion auch in der Public Version ausgerollt wird, ist noch nicht absehbar. Mehr Details zu der neuen Beta finden Sie auf WABetainfo.

Weitere Whatsapp-Neuerungen

