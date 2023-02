Whatsapp: Status bekommt diese neuen spannenden Funktionen

Whatsapp baut die Statusmeldungen seiner App deutlich aus. Auf diese sechs Neuerungen wie beispielsweise die Status-Profilringe, über die wir bereits während der Beta-Testphase berichtet haben, dürfen sich Whatsapp-Nutzer in den nächsten Wochen einstellen.

Sie können beim Status künftig festlegen, welche Ihrer Kontakte ihn sehen dürfen. Diese Privatsphäre-Einstellung können Sie für jeden Status ändern. Bei jeder Aktualisierung Ihres Status können Sie neu entscheiden, wer ihn sehen kann. Ihre letzte Auswahl wird gespeichert und als Standard für Ihren nächsten Status verwendet.

Sprach-Status

Sie können bald direkt im Whatsapp-Status bis zu 30 Sekunden lange Sprachnachrichten aufzeichnen und teilen. Denn Sprachnachrichten können in bestimmten Situationen persönlicher oder aussagekräftiger wirken als geschriebener Text.

Status-Reaktionen

Mit dieser neuen Funktion reagieren Sie schnell auf die Statusmeldungen von Freunden. Wischen Sie einfach nach oben und tippen Sie auf eines der acht Emojis. Sie können aber auch weiterhin mit Text, Sprachnachricht, Stickern oder Ähnlichem antworten.

Status-Profilringe für neue Meldungen

Mit dem neuen Status-Profilring verpassen Sie keine Statusmeldung von Ihren Kontakten. Dieser Ring wird um das Profilbild IhresKontakts herum angezeigt, sobald die Person eine Statusmeldung teilt. Er wird in den Chatlisten, in den Listen der Teilnehmenden in Gruppen und in der Kontaktinfo angezeigt. Bereits im Oktober 2022 hat Whatsapp diese neue Funktion getestet: Wichtige Neuerung sorgt für mehr Überblick.

Link-Vorschauen im Status

Wenn Sie einen Link in Ihrem Status posten, erscheint automatisch eine visuelle Vorschau des Linkinhalts – genauso wie beim Senden einer Nachricht. Damit sehen Ihre Statusmeldungen besser aus und Ihre Kontakte können sich mehr unter dem Link vorstellen, bevor sie darauf klicken.

Wann kommen die Neuerungen zu den Nutzern?

Whatsapp hat laut eigenen Angaben bereits damit angefangen, die oben beschriebenen Updates an die Benutzer auszurollen. In den kommenden Wochen sollen die neuen Status-Funktionen für alle verfügbar sein.

Das ändert sich nicht

Unverändert bleibt die Anzeigedauer von Status-Meldungen: Nach 24 Stunden verschwinden diese. Ebenso bleiben die bereits bisher unterstützten Formate für Status-Meldungen unverändert: Fotos, Videos, Gifs und Text; Audio kommt hier neu dazu. Der Whatsapp-Status ist genauso wie Nachrichten Ende-zu-Ende-verschlüsselt.

