Alle Star-Wars-Spiele ab 2023: Star Wars Eclipse, Star Wars Civilization und mehr

Electronic Arts hatte über zehn Jahre die größte Exklusivlizenz der Entertainment-Geschichte: Sie hatten Star Wars. Und es waren auch viele, viele Games in Entwicklung: Ein Boba-Fett-Shooter; ein RPG rund um The Mandalorian, welches sich wie The Witcher 4 spielen sollte mit der Atmosphäre und Protagonisten der brillanten Serie. Ein storygetriebenes Action-Adventure aus der Feder von Uncharted-Autorin Amy Hennig mit einem Ensemble-Cast – quasi ein spielbares Andor oder The Bad Batch. Aber EAs CEO glaubte nicht mehr so recht an den Erfolg von Singleplayer-Spielen, mindestens drei große Star-Wars-Projekte wurden gekillt.

Quellen erzählen, dass Disney endlich auch seinen Mega-Erfolg The Clone Wars von Disney+ in Shooter umwandeln möchte. Daran könnte Ubisoft Massive arbeiten, zu deren The Division im Star-Wars-Stil mit stärkerer Story-Komponente aber bisher erstaunlich wenig bekannt ist. Disney, LucasFilm

Jetzt dürfen alle ran: Ubisoft Massive, Quantic Dream, Bioware und mit dem Kauf von Activision, gehört Microsoft bald auch Jedi Knight. Wie wäre es zum Beispiel mit Jedi Academy? Wie wir von einem hochrangigen Manager aus Los Angeles gehört haben, möchte Disney seinen Umsatz aus dem Gaming-Sektor massiv erhöhen. Geplant sei, Spiele zu allen großen Star-Wars-Shows in Produktion zu bringen: Clone Wars, The Mandalorian, The Bad Batch, Das Buch von Boba Fett, Andor. Alle Publisher wurden eingeladen zu pitchen.

Mit anderen Worten: Disney würde gerne auf der E3 im Juni Star-Wars-Weltpremieren zeigen, die Spiele könnten aber erst Jahre später erscheinen.

Disney möchte sehr viel mehr Geld mit Games verdienen. Was wir so hören, würde man gerne große Singleplayer- und Multiplayer-Spiele zu The Bad Batch, The Mandalorian, Boba Fett und potenziell auch Andor in Auftrag geben. Disney

Das deckt sich mit Informationen von Branchen-Insider Tom Henderson, laut dessen Quellen Disney bis 2030 alle sechs Monate ein Star-Wars-Spiel bringen will. Ein Triple-A-Game pro Jahr plus ein kleineres Mobile-Projekt, etwa Star Wars Hunters. Aber auch jetzt befindet sich schon richtig viel in Entwicklung, denn Star Wars verkauft sich einfach: Jedi Fallen Order war für EA ein Überraschungs-Erfolg: 10 Millionen verkaufte Einheiten, aus dem Stand.

Und mit dem Geld kam dann auch das Umdenken: Neben Jedi Fallen Survivor kommen von EA mindestens ein storybasierter Shooter vom Titanfall-Team Respawn Entertainment und ein Strategiespiel von Firaxis-Veteranen, den Machern von Civilization. Star Wars Civilization? Warum eigentlich nicht. In diesem Special sagen wir Ihnen, was wir von den einzelnen Spielen wissen.

Kürzlich tauchten erste High-Res-Screenshots von einem Spiel rund um The Mandalorian auf. Unklar ist zum aktuellen Zeitpunkt, welches Studio das Spiel verantwortet. Vielleicht Respawn Entertainment? Disney

Enthüllung Nr. 1: Star Wars meets Titanfall

Ein Star-Wars-Shooter im cineastischen Call-of-Duty-Stil vom Team von Titanfall

The Mandalorian, The Clone Wars, The Bad Batch – es gibt so viele gute Gründe, Star-Wars-Geschichten zu erzählen, und wir fragen uns schon lange: Warum macht das die Gamesbranche so selten? Der letzte storybasierte Shooter mit Klon-Soldaten war Republic Commando im Jahr 2005. Das ist ewig her, dabei gibt es kaum ein spannenderes Zeitalter in Star Wars als die Klonkriege.

Respawn Entertainment hat mit der Kampagne von Titanfall 2 gezeigt, dass sie nicht nur inszenieren können, sondern vor allem auch emotional schreiben und wissen, wie man überrascht. EA will sich ja nach dem gigantischen Erfolg von Jedi Fallen Order (10 Millionen verkaufte Einheiten) wieder mehr auf große Singleplayer-Epen konzentrieren.

Laut unserer Hollywood-Quelle möchten auch Disney und LucasFilm, dass die Spielebranche mehr große Geschichten erzählt, weniger Games-as-a-Service abliefert. Man möchte in Zukunft negative Presse zum Launch, wie bei Star Wars: Battlefront 2 und Marvel’s Avengers, vermeiden und eher die Qualität im Storytelling, in den Settings und der Atmosphäre von ihren großen Star-Wars-Serien transportieren.

Respawn Entertainment hat mit Titanfall 2 gezeigt, dass sie cineastisch inszenierte, aber auch gefühlvolle, starke Kampagnen mit vielen Überraschungsmomenten kreieren können. Genau das will Disney in Zukunft: mehr spielbare epische Geschichten im Star-Wars-Universum. IDG

Wie großartig wäre bitte eine Kampagne im Call-of-Duty-Stil mit Klonen im Fokus? Wie in der großartigen Disney+-Serie The Bad Batch gerade. Wir hätten auch nichts dagegen, Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo zu spielen.

Wir meinen: Als Creative Director dient Peter Hirschmann, der mit Star Wars: The Force Unleashed eines der besten Singleplayer-Star-Wars-Spiele als VP of Product Development verantwortet hat. Er hat zudem an den Kampagnen von Medal of Honor 1 und Allied Assault gearbeitet sowie zahlreichen LEGO Star-Wars-Spielen und dem ersten Battlefront. Das scheint gut zu passen, denn Respawn Entertainment kann beides: Mit Titanfall 2 und Jedi Fallen Order haben sie starke Kampagnen abgeliefert. Und mit Apex Legends einen der besten Multiplayer-Shooter der letzten Jahre.

Enthüllung Nr. 2: Civilization meets Star Wars

Ein Star-Wars-Strategiespiel von Bit Reactor: Kommt Star Wars: Empire at War 2? Nein, aber Civilization mit Star-Wars-Gigantonomie

So sehr sich die Welt ein Empire at War 2 wünschen würde, von Bit Reactor kommt ein rundenbasiertes Strategiespiel im Star-Wars-Universum. Gegründet wurde das Studio von Firaxis-Veteranen, die mit Civilization berühmt wurden. Und wenn wir überlegen, wie viele spannende Planeten es im Star-Wars-Universum gibt und wie wichtig Weltraumschlachten sind, können wir uns sowohl Bodeneinsätze als auch riesige Schlachten mit Sternenzerstörern der First Order ziemlich gut vorstellen. Greg Foertsch, CEO, Bit Reactor verrät in der ersten Pressemitteilung:

Empire at War gilt auch heute noch als das beste Star-Wars-Strategiespiel und Meilenstein der Spielegeschichte. Und auch wenn Bitreactor nicht daran arbeitet, sollte Disney Interesse haben, Petroglyph mit Star Wars: Empire at War 2 zu beauftragen. Petroglpyh

„Gerade wurden alle Spielegenres durch neue Technologiegenerationen weiterentwickelt und mitunter neu erfunden. Es ist klar, dass die rundenbasierte Strategie stark vernachlässigt wurde und ein enormes Potenzial für Innovationen bietet. Wir haben eine erstaunliche Gruppe von talentierten, erfahrenen und engagierten Spieleentwicklern zusammengestellt, um diesem Genre mit einer reichhaltigen Geschichte, einer fesselnden Präsentation und einer grundsoliden Spielmechanik die ihm gebührende Zeit zu geben – ein goldenes Zeitalter der rundenbasierten Spiele steht uns bevor.”

Wir meinen: Auch wenn wir ein Echtzeitstrategiespiel rund um entweder die Klonkriege oder die First Order bevorzugt hätten, scheint so ein Star Wars Civilization auch durchaus sexy. Zumal Firaxis bewiesen hat, dass sie zum einen groß denken können – also dieses Civilization-Gefühl auf Galaxien ausweiten. Als auch mit XCOM 2 und Marvel: Midnight Sun zeigen sie, wie sie sich die Zukunft von Runden-basierten FPS vorstellen.

Enthüllung Nr. 3: Die Disney+ Serie “Andor” zum Spielen?

Das neue Star-Wars-Ensemble-Epos von Amy Hennig klingt wie Star Wars: Uncharted meets Andor – The Game

EA cancelte das Koop-Star-Wars-Epos von Amy Hennig. Disney und LucasFilm wollen Project Ragtag wiederbeleben – mit Hennig’s eigenem Studio Skydance New Media, welches sie mit Julian Beak (Army of Two; Scarface) gegründet hat. Hennig selbst liebt Star Wars und erzählte mal in einem Interview:

„Uncharted hat seine Wurzeln bei Indiana Jones, aber Star Wars sehe ich vor allem als Heist-Movie – mit einer Ensemble-Besetzung, etwa wie in ‚Das dreckige Dutzend‘. Ein moderner Western.“

Das Spiel soll sich um einen großen Raubüberfall drehen, bei dem sich ein paar Schurken und Rebellen zusammenschließen, um das Imperium zu überfallen – klingt quasi wie Andor oder?

Amy Hennigs Star-Wars-Game soll sich um einen Han-Solo ähnlichen Schmuggler drehen, der eine Crew zusammenstellt, um dem Imperium etwas sehr Wertvolles zu stehlen. MakingStarWars.net

Dazu passt, dass Doug Chiang, Vice President und Creative Director von LucasFilm an dem Spiel als Art Director arbeitete – und er leitete auch die Art Direction von Star Wars: Andor. Andor ist gerade ein Mega-Erfolg, man zähle Eins und Eins zusammen. Der Protagonist Dodger Boon dürfte allerdings eher ein Han-Solo-Typ werden: Beschrieben wird er als charmanter Typ in seinen 40ern, der zum einen einen Blaster wie einen Revolver führen sollte und eine spezielle Waffe nutzt, die einen Greifhaken abfeuert, um Stormtrooper Waffen aus den Händen zu reißen oder sie am Fuß zu greifen und umzuwerfen.

Auch einige der Gameplay-Elemente und Waffen klingen spannend. Etwa eine Peitsche, um Stormtrooper von den Füßen zu heben oder zu entwaffnen. Oder sich an einem Bantha durch die Straßen ziehen zu lassen… MakingStarWars.net

Zack Mumbach, Produzent von Project Ragtag beschreibt die Hauptfigur als eine Mischung aus Robin Hood und Star-Lord. Besonders begeisterte ihn damals, als das Star-Wars-Epos noch bei EA in Entwicklung war, eine Verfolgungsjagd gegen einen AT-ST:

“Es war dieser verrückte AT-ST-Moment, der wirklich cool war. Du bist zu Fuß vor ihm geflohen und er hat versucht, dich zu jagen, aber du warst wendiger, bist durch diese Gassen geschlüpft, hast dich durchgeschlagen, bist abgestürzt. Er vernichtet nach und nach das ganze Viertel, du spürst und erlebst die ganze Zerstörung von Frostbite. Du hättest gedacht ‘Oh, das ist wie Star Wars Uncharted.“

Wir meinen: Hat sich LucasFilm für Andor vielleicht von Amy Hennigs Story inspirieren lassen und ihr Studio dann mit dem Spiel beauftragt? Auch wenn das Gameplay ganz anders zu sein scheint, klingen einige große Plot-Beats doch sehr ähnlich. Und auch die Stimmung und Inszenierung: Andor ist das erste Mal, wo wir Respekt vor einem tieffliegenden TIE-Fighter haben. Das Imperium dient hier nicht nur als Schießbudenfiguren für Set-Pieces, sie sind eine echte, düstere Bedrohung.

Enthüllung Nr. 4: Massive’s Open World Projekt

Das geheimnisvolle Mega-Projekt von Ubisoft Massive soll die DNA von The Division mit der Technologie von Beyond Good & Evil 2 verheiraten

Ubisoft Massive versteht es nicht nur, starke Shooter abzuliefern, die knackig im Schwierigkeitsgrad sind und diesen „Nur noch einen Level“-Suchtcharakter haben, sie sind auch die Meister der Snowdrop-Engine. The Division 1 begeisterte etwa mit diesem New York zur Weihnachtszeit während eines Schneesturms. Wie großartig wäre es etwa, diese Technologie für Schneegefechte mit Klon-Einheiten auf Trespass zu erleben? Oder im Kampf um Kamino, schließlich ist die Snowdrop-Engine vor allem für ihre edlen Wettereffekte bekannt, die wir auch schon im ersten Gameplay-Material von Avatar: Frontiers of Pandora bestaunen durften.

Warum gibt es eigentlich so wenige Games, die sich um die spannendste Ära von Star Wars drehen? Die Klonkriege. Hier könnte Ubisoft Massive am ehesten seine Skills aus The Division auf Star-Wars-Planeten verlagern. Disney

Wir wissen bislang zu wenig über Ubisofts Mega-Star-Wars-Projekt, wohl aber, dass LucasFilm und Disney ein Interesse daran haben, ihre TV-Shows The Clone Wars in Games zu verwandeln. Das würde auch für Ubisoft Massive viel Potenzial bieten, denn in der Show reisen wir zu quasi jedem Planeten, der wichtig ist für Star Wars. Mandalore etwa, die Heimat der Mandalorianer, wo gerade The Mandalorian Season 3 startet. Die berühmte Schlacht von Geonosis, wo wir mit Republic Gunships in die Wüstenwelt einfliegen, tausende Infanterie-Einheiten sich in den Kampf werfen, Seite an Seite mit Tonnen-schweren Turbo Tanks sowie AT-OT Walkers, die von Republic Dropships abgeworfen werden.

Die Kriege der Klon-Ära waren martialisch und cineastisch, viel größer und imposanter als die Gefechte der Rebellen gegen das Imperium, die wir schon so oft in Filmen oder auch Spielen – wie LEGO Star Wars – erlebt haben. Was wir zudem bereits wissen von Tom Henderson, wohl einem der bestinformierten Insider der Branche, ist, dass wir von einem Planeten nahtlos und ohne Ladezeiten direkt ins All zischen können. Tom schreibt auf seiner Website InsiderGaming.com:

„Nachdem, was wir bereits wissen, wird das Star-Wars-Spiel von Ubisoft ein völlig offenes, nahtloses Universum bieten, ähnlich wie in No Man’s Sky. Im Spiel werden die Spieler zwischen den Systemen springen und in eine riesige Galaxie eintauchen können, die vor Aktivitäten nur so strotzt. Das Herzstück des Spiels ist eine tiefgründige, lange Geschichte, die von einem vollständig anpassbaren Charakter vorangetrieben wird, der einen vom Spieler selbst gewählten Weg beschreitet. Ubisoft und Massive Entertainment können auf eine jahrzehntelange Geschichte, Schauplätze, Waffen und Charaktere zurückgreifen, sodass das Spiel selbst etwas ganz Besonderes sein dürfte – es soll mit Starfield konkurrieren, das im Jahr 2023 auf den Markt kommt.“

Die Technologie dafür hat man sicherlich von Beyond Good & Evil 2 adaptiert – ob das Spiel an sich noch lebt, wissen wir zwar nicht. Bei seiner Gameplay-Präsentation vor vier Jahren war aber genau dieses Planeten-Hopping das Highlight des Titels, wie dieses Video hier zeigt:

Wir meinen: Wir kennen Tom Henderson gut; er gilt als außergewöhnlich gut vernetzt in der Gamesbranche – speziell in Schweden, wo Ubisoft Massive sitzt. Er hat den Skandal rund um DICE, EA und den Launch von Battlefield 2042 aufgedeckt, insofern halten wir seine Quellen für glaubwürdig. In der Tat hat Ubisoft Massive in den letzten Jahren enorm viel Arbeit in ihre Snowdrop-Engine investiert, was das Flugverhalten angeht.

Das Fliegen auf dem Toruk Makto, dem königlichen Toruk sowie Dogfights mit Helikoptern, werden enorm wichtige Elemente für Avatar: Frontiers of Pandora, welches sich bereits seit 2019 in Entwicklung befindet. Als Release ist das Fiskaljahr 2024 geplant – also der Zeitraum zwischen April 2023 und März 2024. Team 2 von Ubisoft Massive und Ubisoft Berlin arbeiten mit gut 500 Mann an „The Star Wars Project“.