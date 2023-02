Telefonterror und Betrug: Das sind die gefährlichsten Telefonnummern

Clever Dialer hat wieder ein aktualisiertes Ranking der gefährlichsten Telefonnummern veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die Telefonnummern, von denen aus im Januar 2023 die meisten betrügerischen oder zumindest nervigsten Anrufe kamen beziehungsweise die bei solchen Anrufen auf dem Telefondisplay der Angerufenen angezeigt wurden.

Auf Platz 1 liegt demnach die Festnetz-Telefonnummer 061099690321. Die Person, die unter dieser Nummer anruft, versucht der angerufenen Personen “etwas aufzuschwatzen”, wie es ein Betroffener formuliert. Auf diese 061099690321 entfielen laut Clever Dialer die meisten nervigen Anrufe des Monats Januar.

Die am zweithäufigsten gemeldete Telefonnummer ist die Handynummer 01637875622. Hier versucht der Anrufer sein “Opfer” zur Teilnahme an einem Gewinnspiel zu verführen. Diese Nummer wird prompt sehr oft blockiert.

Von der am dritthäufigsten angezeigten Festnetznummer 06924743393805 gehen Anrufe aus, die anscheinend ebenfalls Gewinnspiele oder Ähnliches vermitteln wollen. Genau lässt sich das nicht sagen.

Eine typische Spamnummer ist die 04029996605, gefolgt von der 022166951485, unter der angeblich günstiger Strom beziehungsweise günstiges Gas verkauft werden sollen. Der Anrufer wird von den Angerufenen zudem als sehr unhöflich kritisiert.

Weitere regelmäßig für Telefonbetrug oder -Spam missbrauchte Telefonnummern sind 015212000519 (Gewinnspiel), 015221044369 (Gewinnspiel), 021332463885 (Inkasso-Drohungen), 032211076620 und die österreichische Nummer +43720116869 (Gewinnspiel).

Das Online-Portal Mimikama hat die Januar-“Topliste” der nervigsten Telefonnummern hier noch einmal grafisch zusammengefasst.

So reagieren Sie richtig

Nehmen Sie nie anonyme Anrufe an. Doch auch bei Anrufen, bei denen eine Telefonnummer angezeigt wird, sollten Sie daran denken: Die angezeigte Nummer kann falsch sein. Möglich macht das IP-Spoofing. Mehr dazu lesen Sie in Call-ID Spoofing: So schützen Sie sich vor betrügerischen Anrufen.

Nennen Sie keinesfalls persönliche Daten (Name, Adresse, Bankverbindung, Zählerstände) von sich am Telefon. Wenn Sie keinen Anruf erwarten, dann legen Sie sofort auf und sperren Sie die Telefonnummer.

Clever Dialer bietet Schutzlösungen gegen Telefonspam und betrügerische Telefonanrufe an. Die Schutzlösung gibt es unter anderem für Android, iOS und die Fritzbox.

Telefonterror in letzter Zeit

Falls Sie wissen wollen, welche Telefonnummern in den letzten Monaten für Telefonterror missbraucht wurden, können Sie hier weiterlesen:

Telefonbetrug: Vorsicht vor diesen Telefonnummern

Die aktuell 10 gefährlichsten Spam-Rufnummern

Vorsicht: Das sind die aktuell gefährlichsten Telefonnummern