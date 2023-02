Hogwarts Legacy schon morgen spielen – auf Xbox sogar schon heute

In Hogwarts Legacy dürfen wir endlich wieder in die magische Welt von Harry Potter eintauchen – auch wenn der namensgebende Protagonist in dem Spiel, das im 19. Jahrhundert angesiedelt ist, nicht vorkommt. Und während diese Zeilen getippt werden, erscheinen online bereits die ersten Testergebnisse mit vielversprechenden Wertungen. Unsere Preview finden Sie hier:

Hogwart’s Legacy: Open-World-Traum für Harry-Potter-Fans

Offizieller Release-Termin ist am 10. Februar, also diesen Freitag. Doch wenn Sie bereit sind, ein paar Euro mehr zu investieren, können Sie sogar schon morgen in den Hogwarts Express steigen.

Früherer Zugriff mit Digital Deluxe Edition

Vorbesteller von Hogwarts Legacy haben beim Kauf die Wahl zwischen der Standard Edition und der Deluxe Edition. Der Aufpreis der letzteren beträgt zehn Euro, der tatsächliche Preis unterscheidet sich je nach Plattform. Die Deluxe Edition enthält einige exklusive Zusatzinhalte, wovon einige auf allen Plattformen und andere nur auf der Playstation 5 enthalten sind. Plattformunabhängig ist aber der Frühzugang, mit dem Sie schon 72 Stunden vor dem offiziellen Release mit dem Spielen beginnen können.

So viel kostet die Hogwarts Legacy Deluxe Edition:

Die Deluxe Edition für Playstation 5 und Xbox Series X/S enthält auch jeweils die Version für die Vorgänger-Konsolen Playstation 4 und Xbox One.

Deluxe Edition als Disc-Version – Risikofaktor Versand

Die Hogwarts Legacy Deluxe Version lässt sich auch als Disc bestellen, hier müssen Sie aber den Zeitraum berücksichtigen, den das Spiel bis zu Ihnen nach Hause braucht. Derzeit findet sich die Disc-Version online noch überhaupt nicht, wahrscheinlich startet der Verkauf morgen mit Beginn der Frühzugriffs-Phase. Wenn Sie also morgen das Spiel bestellen, wird es frühestens am Donnerstag bei Ihnen zu Hause ankommen.

Auf der Xbox sogar noch früher spielen

Wenn Sie die Xbox-Version des Spiels erworben haben, können Sie sogar noch früher loslegen. Denn Microsoft schaltet das Spiel um 00:00 Uhr der jeweiligen Zeitzone frei. Wenn Sie in den Einstellungen Ihrer Xbox den Standort auf Neuseeland umstellen, das Deutschland 12 Stunden voraus ist, können Sie das Spiel sofort starten. Das funktioniert so:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihrer Xbox

Wählen Sie “System”

Wählen Sie “Sprache und Ort”

Ändern Sie Ihren Standort zu Neuseeland

Starten Sie Ihre Konsole neu

Anschließend lässt sich Hogwarts Legacy ganz normal starten. Ab morgen können Sie den Konsolen-Standort dann wieder auf Deutschland umstellen.