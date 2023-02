Hogwarts Legacy: Hier am günstigsten zu kaufen

In Hogwarts Legacy dürfen wir endlich wieder in die magische Welt von Harry Potter eintauchen – auch wenn der namensgebende Protagonist in dem Spiel, das im 19. Jahrhundert angesiedelt ist, nicht vorkommt. In ersten Tests erhielt das Spiel vielversprechende Bewertungen – wenn auch die technische Umsetzung am PC in der Kritik steht. Unsere Preview finden Sie hier: Hogwart’s Legacy: Open-World-Traum für Harry-Potter-Fans

Konsolenspieler dürfen übrigens schon seit 00:00 Uhr mit dem Spielen loslegen, PC-Spieler müssen sich dagegen bis 19:00 Uhr gedulden.

Hogwarts Legacy am günstigsten kaufen

Hogwarts Legacy ist in den üblichen Vertriebsplattformen erhältlich, zum Beispiel im PS Store oder auf Steam. Der Preis unterscheidet sich je nach Plattform und Version.

So viel kostet die Hogwarts Legacy Standard Edition:

So viel kostet die Hogwarts Legacy Deluxe Edition:

Die Deluxe Edition für Playstation 5 und Xbox Series X/S enthält auch jeweils die Version für die Vorgänger-Konsolen Playstation 4 und Xbox One, die allerdings erst später erscheinen werden.

Doch Sie können das Spiel auch günstiger bekommen, wenn Sie die Disk-Version statt der digitalen kaufen.

Hogwarts Legacy für die Playstation 5 am günstigsten kaufen

Hogwarts Legacy für die Xbox Series X/S am günstigsten kaufen

Hogwarts Legacy für den PC am günstigsten kaufen

Für den PC bietet MMOGA das Spiel besonders günstig an:

Standard-Version: 46,49 Euro – hier kaufen

Deluxe-Edition: 55,49 Euro – hier kaufen