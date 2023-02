SSD kaufen: Samsung 980 Pro jetzt noch günstiger – PS5-kompatibel

Während selbst die größte Festplatte eines Tages voll ist, ist das bei einer meist kleineren SSD noch schneller der Fall. Wer eine SSD kaufen möchte, um den Speicherplatz von PC oder PS5 erweitern zu können, greift gerne zur Samsung 980 Pro mit integriertem Heatsink-Kühlkörper. Die Samsung bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hat nun sogar eine lange unerreichte Preisschwelle unterschritten. Aktuell lässt sich die Samsung 980 Pro Heatsink 2 TB zum absoluten Top-Preis kaufen.

Warum ist die SSD Samsung 980 Pro so beliebt?

Als die Samsung 980 Pro im Herbst 2020 auf den Markt kam, konnte sie durch eine hohe Maximal-Leistung überzeugen. Bis zu 5.100 MB/s erreicht die SSD im Schreib- und bis zu 7.000 MB/s im Lesemodus. Die erste Samsung-SSD mit TCL-Flash war damals noch recht teuer, ist aber zuletzt stetig im Preis gefallen – insbesondere nachdem der Nachfolger Samsung 990 Pro auf den Markt gekommen war, deren theoretisch höhere Leistung sich in der Praxis noch kaum bezahlt macht. Die Samsung 980 Pro mit integriertem Heatsink-Kühlkörper wird von Sony auch zur Erweiterung des SSD-Speicherplatzes der PS5 empfohlen, von PC-Besitzern aber auch für ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis geschätzt. Wer die SSD kaufen möchte, bekommt die Samsung 980 Pro Heatsink 2 TB bei Amazon für nur noch 199,99 Euro. Damit wird – abgesehen von kurzfristigen eBay-Angeboten – erstmals die 200-Euro-Schwelle unterboten.

Samsung 980 Pro 2 TB mit Kühlkörper (PS5-kompatibel) bei Amazon zum Top-Preis

Samsung 980 Pro Heatsink 2 TB PCIe-4.0-SSD M.2 für 199,99 Euro statt 225 Euro

Facts: Samsung 980 Pro

Formfaktor: M.2 2280

Schnittstelle: M.2 PCie 4.0 x4

Lese-Tempo: 7.000 MB/s

Schreib-Tempo: 5.100 MB/s

IOPS 4K lessen/schreiben: 1000k/1000k

Protokoll: NVMe 1.3c

Herstellergarantie: 5 Jahre

Weitere gute SSD-Deals bei Amazon

Neben der beliebten SSD Samsung 980 Pro ist auch der Nachfolger Samsung 990 Pro zuletzt spürbar im Preis gefallen. Amazon verlangt 239,99 Euro für die 2-TB-SSD ohne Heatsink – Sony empfiehlt für den Betrieb in einer PS5 einen Kühlkörper, der sich jedoch auch nachträglich anbringen lässt. Im Vergleich zur 980 Pro Heatsink 2 TB liegt also noch ein deutlicher Preisunterschied vor. Wer eine SSD kaufen möchte, die noch PCIe 3.0 nutzt, findet mit der Samsung 970 Evo Plus 2 TB ebenfalls ein Top-Angebot beim Versandriesen.

Mehr Spar-Deals bei Amazon neben SSD Samsung 980 Pro

Wer sich neben der SSD Samsung 980 Pro oder dem Nachfolger Samsung 990 Pro für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.