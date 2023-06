Nur kurz verfügbar: 20 GB statt 6 GB Datenvolumen + Allnet-Flat für 9,99 Euro. Monatlich kündbar!

Wenn Sie auf der Suche nach einer günstigen Mobillösung ohne Vertragslaufzeit sind, sind Prepaid-Tarife die beste Wahl. Unter den Prepaid-Tarifangeboten finden sich oft attraktive Sonderangebote, die nur kurzfristig verfügbar sind, wie aktuell der günstige HELLO!-Tarif der Firma Lebara.

Den Tarif “HELLO! S Prepaid” mit 6 GB erhalten Sie zum Preis von 9,99 Euro. Aber bei einer speziellen Aktion erhalten Neukunden für sechs Monate den Tarif mit 20 GB statt der üblichen 6 GB Datenvolumen, zum selben Preis. Nach dem halben Jahr surfen Sie dann mit 4 GB Datenvolumen weiter.

Zum Vergleich: Der Prepaid-M-Tarif mit 13 GB Datenvolumen kostet 14,99 Euro. Mit dem kurzfristigen Aktions-Angebot lässt sich also einiges sparen. Der Preis gilt für die gesamte Laufzeit (also bis zur Kündigung bzw. Nichtaufladung der Karte). In unserem Handytarifrechner können Sie sehen, dass das Angebot von Lebara aktuell das Günstigste am Markt ist für einen Tarif mit 20 GB.

Hello!: 6 Monate lang 20 GB statt 4 GB Volumen für 9,99 Euro

Neben dem erhöhten Datenvolumen mit LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 25 MBit/s im Download und bis zu 10 MBit/s im Upload erhalten Sie im “HELLO! S Prepaid-Tarif eine Allnet- und SMS-Flat für Deutschland, 50 Freiminuten für weitere 50 Länder sowie EU-Roaming inklusive. Und das alles ohne Vertragsbindung und mit voller Kostenkontrolle. Sie surfen und telefonieren bei Lebara im Netz von O2.

“HELLO! S Prepaid”-Tarif – die Konditionen

6 Monate lang: 20 statt 6 GB für nur 9,99 Euro / 28 Tage

für nur danach weitersurfen mit 4 GB Datenvolumen

LTE 25

Nachbuchung von Extra-Volumen möglich

Allnet- und SMS-Flat

50 Freiminuten in 50 Länder

EU-Roaming inklusive

monatlich kündbar

Kostenlose Rufnummernmitnahme

keine Aktivierungs- und Bereitstellungsgebühr

Hello!-Tarif mit 15 GB jetzt für 9,99 Euro buchen

Keine versteckten Kosten

Neben den geringen monatlichen Kosten von nur 9,99 Euro haben Sie immer volle Kostenkontrolle. So bleibt Ihre Rechnung, sollten Sie kein Extra-Volumen dazubuchen, stets bei 9,99 Euro.

Falls Sie doch einmal mehr Datenvolumen oder internationale Extraminuten benötigen, können Sie diese bequem dazubuchen. Welche Optionen Ihnen hier zur Verfügung stehen, haben wir Ihnen in den folgenden Tabellen aufgelistet:

Auflade-Optionen: Datenvolumen 3 GB 9,99 Euro 5 GB 14,99 Euro 10 GB 19,99 Euro

Auflade-Optionen: Freiminuten (International) 200 Minuten 4,99 Euro 500 Minuten 9,99 Euro

Beachten Sie: Nach dem Verbrauch Ihres regulären Datenvolumens wird die Geschwindigkeit der Übertragung auf 64 Kbit/s im Up- und Download gedrosselt.

Hello!-Tarife jetzt ab 9,99 Euro buchen

Alle HELLO! Prepaid-Tarife im Überblick

Tarif Datenvolumen Telefonie & SMS Auslandsminuten Preis HELLO! S 6 GB Allnet- & SMS-Flat 50 Minuten 9,99 Euro HELLO! M 13 GB Allnet- & SMS-Flat 50 Minuten 14,99 Euro HELLO! L 18 GB Allnet- & SMS-Flat 250 Minuten 19,99 Euro HELLO! XL 25 GB Allnet- & SMS-Flat 1000 Minuten 29,99 Euro

