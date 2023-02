Kommentare in Word-Dokumenten hinterlassen – so geht es

Wenn Sie mit anderen Leuten gemeinsam an Dokumenten arbeiten, ist es lästig, Änderungen per E-Mail hin und her zu schicken. Die Kommentar-Funktion in Word ermöglicht Ihnen, Anmerkungen direkt in Dokumente einzutragen – so erkennt der Empfänger auch gleich, auf welche Textstellen Sie sich beziehen.

So hinterlassen Sie Kommentare in einem Word-Dokument

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kommentare in einem Word-Dokument zu hinterlassen. Die Arbeitsweise ist dabei in MS Word und der Web-Version von Word praktisch die gleiche.

Wenn Sie eine bestimmte Stelle im Dokument mit der linken Maustaste markieren, wird eine Auswahlleiste mit der Option “Neuer Kommentar” eingeblendet.

IDG

Wenn Sie darauf klicken erscheint ein Kommentar-Feld, in das Sie Ihre Notizen eingeben und mit Klick auf den kleinen Pfeil unten rechts abschicken können. Ihre markierten Textstellen bleiben hervorgehoben, damit der Empfänger weiß, wohin der Kommentar gehört. Der Kommentar wird seitlich neben dem Text angezeigt, der Text des Dokuments bleibt unverändert.

Möchten Sie Anmerkungen machen, die sich nicht auf einen bestimmten Teil des Dokuments beziehen, können Sie in der Menüzeile auf “Einfügen” gehen und in der Zeile darunter dann “Neuer Kommentar” wählen. Wieder erscheint seitlich das Kommentarfenster, in das Sie jetzt Ihre Notizen eingeben können.

So können Sie Ihre Kommentare bearbeiten

Sobald Ihr Kommentar veröffentlicht ist, können Sie mit ihm verlinken, ihn bearbeiten, löschen oder den Thread auflösen. Wenn Sie auf die drei Punkte im Kommentarfeld klicken, stehen Ihnen dafür mehrere Optionen zur Verfügung.

Um den Kommentar vollständig zu entfernen, wählen Sie “Thread löschen”. Damit der Kommentar stehenbleibt, aber markiert wird, dass die Notiz abgeschlossen ist, wählen Sie “Thread auflösen”. Wenn Sie eine Frage zu einem bestimmten Kommentar haben und diese klären müssen, können Sie einfach “Link zum Kommentar” wählen und der Empfänger wird direkt zu dem Bereich geführt, auf den Sie sich beziehen.

IDG

Sie können auch auf einen Kommentar antworten, ein abgeschlossenes Datum markieren oder weitere Notizen hinzufügen. Einfach ins Kommentarfeld klicken und die entsprechende Information eingeben und auf den Sendepfeil klicken.