Windows-Tablets: Wie wir testen

In die Bewertung eines Windows-Tablets gehen die folgenden Kriterien ein:

Mobilität

Bildschirm

Geschwindigkeit

Ausstattung

Ergonomie

Mobilität

Diese Kategorie umfasst das Gewicht und die Akkulaufzeit des Tablets. Die Laufzeit messen wir in zwei Verfahren: Zum einen führen wir einen WLAN-Test durch, bei dem das Tablet unterschiedliche Webseiten im Abstand von 30 Sekunden aufrufen und darstellen soll. Die Laufzeit wird vom Wechsel in den Akkubetrieb bis zum Eintritt des Tablets in den Ruhezustand gemessen. Die Displayhelligkeit liegt bei 200 cd/qm.

Der zweite Akkutest besteht in der Wiedergabe eines Full-HD-Videos in Dauerschleife bei maximaler Helligkeit.

Für beide Tests stellen wir den Energiemodus „Balanciert“ beziehungsweise den entsprechenden Hersteller-Modus ein.

Bildschirm

Beim Display messen wir Leuchtdichte, Kontrast, Abdeckung der Farbräume sRGB, Adobe-RGB und DCI-P3 sowie die Farbtreue. Dazu nutzen wir das Farbmessgerät Spyder 5 von Datacolor mit der entsprechenden Software.

Zudem gehen in die Bildschirm-Bewertung die Größe und Auflösung des Bildschirms in Form der Punktedichte ein.

Geschwindigkeit

Die Rechenleistung von Tablets ermitteln wir mit mehreren Benchmarks: Die Geschwindigkeit bei der Darstellung von Webseiten und der Arbeit mit Web-Apps messen wir anhand der Browser-Tests Jetstream, Browsermark und WebXprt.

Für die Systemleistung nutzen wir den Crossmark von Bapco, einen plattformübergreifenden Test, der die Leistung des Tablets bei Office- und Multimedia-Software sowie die Schnelligkeit der SSD beim Öffnen von Programmen feststellt.

Die 3D-Leistung ermitteln wir mit dem Test „Wild Life“ des 3D Mark.

Ausstattung

In das Ergebnis der Ausstattung gehen Größe des Laufwerks sowie des Arbeitsspeichers sowie Anzahl und Qualität der Anschlüsse ein. Pluspunkte erreicht ein Windows-Tablet in dieser Wertung, wenn Tastatur und/oder Eingabestift für den Touchscreen zum Lieferumfang gehören.

Ergonomie

In dieser Kategorie ermitteln wir, wie sich das Windows-Tablet unter Last verhält: Dabei kommt der Belastungstest des 3DMark zum Einsatz: Während des Tests messen wir die Lüfterlautheit in dB(A) sowie die Erwärmung auf der Gehäuseunterseite.