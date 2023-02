ChatGPT: Mit diesen 10 Browser-Erweiterungen verpassen Sie der KI ein Upgrade

Nachdem Künstliche Intelligenz für lange Zeit nur Gegenstand von Fantasien, Science-Fiction und abenteuerlichen Horrorgeschichten war, zeigt uns ChatGPT aktuell, wie eine echte KI aussehen könnte – und welches Potenzial dahintersteckt. Erst vor wenigen Monaten wurde der Chatbot vom Entwickler OpenAI auf den Markt gebracht, seither legt er eine raketenhafte Karriere hin.

Das Tool kann auch komplexe Texte schreiben oder sinnvoll zusammenfassen, beherrscht mehrere Programmiersprachen und hat erst kürzlich die Examen von Rechts- und Wirtschaftsschulen bestanden. Der smarte Chatbot ist also aus gutem Grund in aller Munde.

Während die Nutzerzahlen explodieren und immer mehr Menschen praktische Anwendungen für die Super-KI finden, haben wir uns ebenfalls schlau gemacht: Hier stellen wir Ihnen die besten Browser-Erweiterungen für ChatGPT vor, mit denen Sie die revolutionäre KI auch auf anderen Webseiten für sich arbeiten lassen, die Eingabeaufforderung sinnvoll erweitern oder spannende Ideen für neuen Input finden.

Hinweis: Alle hier vorgestellten Browser-Erweiterungen sind für Google Chrome (und damit auch für Chromium) verfügbar. Einige Add-Ons stehen auch für Browser wie Firefox oder Safari zur Verfügung, das sind bisher aber nur wenige.

Erster Schritt: Gratis-Account bei OpenAI anlegen

Bevor Sie ChatGPT mit Browser-Add-Ons noch vielseitiger und schöner nutzen können, brauchen Sie einen verifizierten Account bei OpenAI (falls Sie den nicht schon haben). Der ist schnell eingerichtet und kostenlos, verlangt aber zwingend nach einer gültigen Telefonnummer. Hier geht’s zur Anmeldung bei OpenAI. Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, können Sie ChatGPT mit den folgenden Browser-Erweiterungen ein Upgrade verpassen:

ChatGPT for Google

Download für Chrome oder Firefox

Mit dieser Erweiterung senden wir bei einer Google-Suche eine gleichzeitige Anfrage an ChatGPT. Das Open-Source-Add-On unterstützt auch viele weitere Suchmaschinen und kann in vielen verschiedenen Sprachen genutzt werden. Im Automodus orientiert es sich auch an der Sprache von Nutzereingaben – die Funktion stößt bei der Suche nach Schlagwörtern oder einzelnen Begriffen aber schnell an ihre logischen Grenzen.

Ergebnisse können wir dann schnell kopieren und es gibt einen komfortablen Dunkelmodus. Die Resultate bei ChatGPt lassen mitunter aber etwas auf sich warten, das kennt man vom Standard-Interface aktuell aber auch nicht anders – die Latenz geht auf die hohe Nachfrage und den rasant wachsenden Nutzerkreis des schlauen Chatbots zurück.

WebChatGPT: ChatGPT mit Internetzugang

WebChatGPT

Download für Chrome

Mit dieser Chrome-Erweiterung kombinieren wir unsere Prompts bei ChatGPT mit einer parallelen Internetsuche. Treffer werden dabei einfach im gleichen Chat-Fenster eingetragen, Spezifikationen inklusive. Wir können hier die Anzahl der Suchergebnisse von 1 bis 10 flexibel festlegen, die Aktualität bestimmen (Tag, Woche, Monat, Jahr) und länderspezifische Suchen in Auftrag geben. Das hat vor allem den Vorteil, dass man neben den intelligenten, aber nicht immer aktuellen Antworten von ChatGPT (die Datengrundlage stammt noch aus 2021) auch tagesaktuelle Informationen anfragen kann.

ChatGPT Prompt Genius

Download für Chrome

Neue Ideen für ChatGPT: Diese Erweiterung präsentiert sich optisch ähnlich wie das Interface von ChatGPT, gibt selbst aber keine Antworten aus. Vielmehr können wir hier aus einer Vielzahl kreativer, cleverer und teils ziemlich witziger Eingabeaufforderungen (Prompts) für ChatGPT wählen, die per Add-On dann direkt an den Chatbot weitergeleitet werden.

Damit fordern wir die KI auf, wie George R. R. Martin zu schreiben, sich wie ein Linux-Terminal zu verhalten, einen Geschichtenerzähler zu mimen und vieles mehr. Die Erweiterung hat sogar ein eigenes Subreddit, auf dem solche Prompts gesammelt und diskutiert werden.

ChatGPT Writer – Write mail, messages with AI

Download für Chrome

Eine der spannendsten und coolsten Funktionen von ChatGPt besteht in seiner Möglichkeit, aus einigen Stichworten überraschend authentische E-Mails oder Nachrichten mit beliebiger Länge, aber ohne leere Füllwörter zu erstellen. Mit diesem Add-On erhalten Sie die gleichen Ergebnisse, wie beim Besuch des normalen ChatGPT-Interface, nur schneller.

Die Erweiterung lässt sich nämlich auf jeder beliebigen Seite nutzen, etwa auch im eigenen E-Mail-Account. Damit verspricht das Add-On also inhaltlich zwar eigentlich nichts Neues, spart uns aber viel Zeit – besonders wenn wir solche Funktionen regelmäßig nutzt.

YouTube Summary with ChatGPT

YouTube Summary with ChatGPT

Download für Chrome oder Safari

YouTube ist ein Sammelsurium spannender, informativer und manchmal auch ziemlich dämlicher Videos. Mit diesem Add-On für Chrome lässt sich die Spreu schnell vom Weizen trennen, damit fassen wir nämlich auch längere Beiträge schnell und kompakt zusammen. Ob der Inhalt etwas taugt, sieht man damit nicht erst nach 20 Minuten. Ein weiterer und vielleicht noch größerer Vorteil: Die langsame Kommunikationsform des Videovortrags kürzen wir damit effektiv ab, ohne dass wichtige Inhalte auf der Strecke bleiben. Auch lange Videos schrumpfen mit YouTube Summary auf übersichtlich gebündelte Textblöcke zusammen.

FancyGPT

Download für Chrome

FancyGPT speichert unsere Konversationen mit ChatGPT in stilistisch verschönerten Bildern, als übersichtliche PDF oder in Text-Dateien. PDFs und Texte lassen sich anschließend effizient durchsuchen. Man kann mit dem Add-On also auch eigene Chat-Archive anlegen und lokal verwalten. Tabellen, Gedichte, Codeschnipsel und alle anderen Resultate unserer Sitzungen mit ChatGPT erhalten damit einen schicken Look oder das Attribut gute Archivierung. Dazu klicken wir einfach während einer Sitzung mit dem Chatbot auf die Erweiterung, daraufhin werden wir zu einer Webseite mit verschiedenen Stil-Templates und Grafikelementen weitergeleitet.

Merlin – OpenAI ChatGPT powered assistant

Download für Chrome oder Firefox

Mit Merlin befreien wir ChatGPT von der Bindung ans eigene Interface auf seiner Webseite und holen es auf jede beliebige Webseite. Mit der Tastenkombination STRG (CMD beim Mac) + M, oder einfach per Pup-Up-Button nach einer Textmarkierung, reichen wir Inhalte an die künstliche Intelligenz weiter und erhalten prompt eine Antwort im gleichen Fenster und auf der gleichen Webseite.

Offene Fragen aus Nachrichten oder Chats, Zusammenhänge in wissenschaftlichen Artikeln oder Behauptungen aus YouTube-Kommentaren schicken wir damit direkt an ChatGPT. Solche Ergebnisse lassen sich mit Merlin dann auch an Twitter und Discord weiterleiten oder in die Zwischenablage kopieren. Ganz schön praktisch!

Promptheus – Converse with ChatGPT

Promptheus

Download für Chrome

Mit diesem Add-On machen wir Interaktionen mit ChatGPT noch menschlicher, unsere Dialoge müssen wir damit nämlich nicht mehr eintippen – wir können sie einfach ins Mikrofon sprechen. Dazu halten wir man nach der Installation die Leertaste gedrückt und formulieren Anfragen verbal in ein Mikro, das man vorher natürlich anschließen und aktivieren muss. Mehr Funktionen hat die Erweiterung allerdings nicht. Aktuelles Manko: Bisher wird nur die englische Sprache unterstützt, eine mündliche Konversation mit ChatGPT auf Deutsch ist damit also noch nicht möglich.

Superpower ChatGPT

Superpower ChatGPT

Download für Chrome oder Firefox

Mit diesem Add-On wird ChatGPt zwar nicht direkt zum Superhelden, die Erweiterung hat aber eine Reihe nützlicher Funktionen an Bord. Das Interface bei der Eingabe wird damit um einen Verlauf erweitert, der vergangene Eingaben wiedererkennt und sie per Pfeiltasten auf der Tastatur durchschalten kann. Auch eine Prompt-Bibliothek kommt damit an Bord, dort finden wir interessante oder besonders clevere ChatGPT-Eingaben, die von der Community in der Vergangenheit bereits getestet wurden. Dazu kommt eine Favoriten-Funktion für Eingaben, eine globale Export-Funktion, Wort- sowie Zeichenzähler und mehr.

tweetGPT

tweetGPT

Download für Chrome

Am Namen haben Sie es wahrscheinlich schon erkannt: Dieses Add-On hilft Nutzern beim Twittern. Haben Sie die Erweiterung installiert, erscheint im Fenster für einen neuen Tweet ein kleiner Roboterkopf, über den Sie eine Stimmungslage auswählen können. Ausgehend von dieser Stimmung werden dann Tweets erstellt die clever, kontrovers, hurmorvoll oder aufgeregt ausfallen können. Auch wie ein Pirat dürfen Sie twittern, selbst wenn das auf den Weltmeeren früher wohl eher unüblich war. Wichtige Einschränkung des Add-Ons: Es ist vor allem dafür geeignet, auf andere Tweets zu antworten. Beim Erstellen eines eigenständigen Tweets fehlt ChatGPT die Informationsgrundlage und das zufallsgenerierte Ergebnis ist ziemlich belanglos.