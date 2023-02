Vor Release von Ryzen 7000X3D: 5800X3D immer günstiger zu kaufen

Nachdem AMD auf der CES Anfang Januar die neuen Gaming-CPUs der Ryzen-7000X3D-Reihe vorgestellt hatten, gibt es hierfür nun auch Preise und Release-Termine. Der Top-Gaming-Prozessor Ryzen 9 7950X3D wird am 28. Februar in den Handel kommen. Da bislang nur Dollar-Preise bekannt gegeben wurden, rechnen wir mit einem Europreis von ungefähr 759 Euro. Der Ryzen 7 7800X3D sollte ungefähr mit 489 Euro zu Buche schlagen.

Wer darauf gewartet hat, dass mit immer größer am Horizon auftauchenden Ryzen 7000X3D der Preis der Vorgänger-CPU Ryzen 7 5800X3D fallen wird, darf sich freuen. Inzwischen zahlt man deutlich weniger als zu Beginn des Jahres. Bei Amazon finden Sie den 5800X3D momentan zum Bestpreis.

Preis für Ryzen 7 5800X3D fällt im Vorfeld des 7000X3D-Starts

AMD hat mit dem Ryzen 7 5800X3D einen anderen Weg bestritten als Mitstreiter Intel, der die Taktraten der Prozessoren bis ans Limit treibt, um die Gaming-Performance anzuheben, was auf Kosten der Leistungsaufnahme geht. Dagegen hat sich AMD beim 5800X3D dazu entschieden, auf den CPU-Die einen weiteren Die mit zusätzlichem L3-Cache aufzusetzen, den sogenannten “3D V-Cache”.

Je nach Spiel kann sich die Gaming-Performance dadurch um bis zu 40 Prozent gegenüber dem Namensvetter Ryzen 7 5800X erhöhen. Im Zuge des anstehenden Launches der Gaming-CPUs Ryzen 7000X3D ist der Preis des Ryzen 7 5800X3D zuletzt stetig gefallen. Aktuell zahlt man bei Amazon nur noch 329 Euro für den bei vielen Gamern beliebtem Prozessor. Zwar lag der Tiefstpreis im Black-Friday-Zeitraum kurzzeitig auch schon bei 313 Euro. Bis zum 10. Januar musste man jedoch noch 365 Euro für den Gaming-Prozessor bezahlen.

Ryzen 7 5800X3D zum Bestpreis kaufen

Neue Gaming-CPUs 7950X3D, 7900X3D & 7800X3D: Release-Termine und Preise

Während der Ryzen 7 5800X3D stetig im Preis fällt, hat AMD die neue Generation an Gaming-CPUs mit Preisen und Release-Terminen versorgt. Mit dem Ryzen 9 7950X3D lässt AMD in wenigen Wochen das neue Flaggschiff der Zen-4-Architektur mit 16 Rechenkernen, 128 MB L3-Cache und einem Boosttakt von bis zu 5,7 GHz in See stechen.

Im Vergleich zum regulären 7950X wurde die UVP von 699 US-Dollar beibehalten. Darunter angesiedelt ist der Ryzen 9 7900X3D mit 12 Cores, ebenfalls 128 MB L3-Cache sowie einer maximalen Taktrate von 5,6 GHz. Hier gibt es einen Aufpreis von 50 US-Dollar auf 599 US-Dollar gegenüber dem 7900X. Beide neuen Ryzen 9 Modelle sollen ab dem 28. Februar erhältlich sein. Der Achtkerner Ryzen 7 7800X3D folgt erst deutlich später am 6. April. Auch hier gibt es einen Preisaufschlag von 50 US-Dollar auf die UVP gegenüber dem Ryzen 7 7700X.

Leider hat AMD die Europreise noch nicht bekannt gegeben. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass diese aufgrund der deutschen Mehrwertsteuer höher ausfallen werden. Beim aktuellen Umrechnungskurs von 0,91 dürften die Preise für die neuen CPUs in etwa wie folgt aussehen:

AMD Ryzen 9 7950X3D: ~759 Euro

AMD Ryzen 9 7900X3D: ~649 Euro

AMD Ryzen 7 7800X3D: ~489 Euro

Erobert AMD den Gaming-Thron zurück?

Zum ersten Mal bietet AMD den 3D V-Cache nicht nur für eine Ryzen 7 CPU, sondern auch für die Ryzen-9-Modelle an. Dadurch will der Hersteller die „beste Gaming-Performance und die beste Creator-Performance in einem Prozessor“ anbieten. Man darf gespannt sein, ob AMD damit in der Lage sein wird, die Leistungskrone von Intel zurückzuerobern. Unseren CPU-Vergleich führen derzeit nämlich der Core i9-13900KS und der Core i9-13900K an.

Wenn der Leistungszuwachs durch den 3D V-Cache ähnlich groß ausfällt wie beim Ryzen 7 5800X3D, der sich zum Bestpreis von 329 Euro bei Amazon kaufen lässt, dann sollte dieses Ziel realistisch sein. So konnte die Vermeer-X CPU bei uns im Test auf den Ryzen 7 5700X beim Gaming im Schnitt um 15 Prozent zulegen, in der Spitze waren es sogar bis zu 38 Prozent.

Ein solcher Leistungssprung würde AMD vor den Konkurrenten heben. Wie auch beim Vorgänger hat AMD den Multiplikator der Ryzen 70003D Prozessoren nicht freigeschaltet, dafür ist eine Übertaktung über Precision Boost Overdrive 2 (PBO2) und den Curve Optimizer möglich.

Mehr Spar-Deals bei Amazon neben Ryzen 7 5800X3D

Wer sich neben dem Preisrutsch des Ryzen 7 5800X3D im Vorfeld des 7000X3D-Launches auch für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.