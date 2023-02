Windows 10 verlangt Kreditkartendaten für Microsoft 365 – auch wenn man Office nicht will

Erst gestern machte die Meldung die Runde, dass Microsoft Windows-10-Nutzer mit einem nervigen Nagscreen zum Upgrade auf Windows 11 drängt. Dieser Nagscreen lässt sich nicht sofort wegklicken, sondern erfordert vom Benutzer mehrere Interaktionen, bis man endlich mit Windows 10 weiterarbeiten kann. Doch es geht noch schlimmer.

Angebot: Sie bekommen Windows 11 Pro jetzt für rund 70 Euro.

Werbebildschirm lässt sich nicht mehr wegklicken

Denn jetzt häufen sich aus den USA die Meldungen, dass Microsoft für Microsoft 365 (das ehemalige Office 365) ebenfalls einen Nagscreen im Vollbildmodus einblendet. Doch diesen Nagscreen können die Benutzer überhaupt nicht mehr wegklicken, sondern man muss tatsächlich erst seine Bezahldaten für Microsoft 365 eingeben, um mit Windows 10 weiterarbeiten zu können. Sogar dann, wenn man Microsoft 365 überhaupt nicht nutzen will. Das berichten zum Beispiel Neowin und Bleepingcomputer. Entsprechend wütende Kommentare findet man auf Reddit.

Bei der ersten Inbetriebnahme von Windows 10 tritt das Problem auf

Dieses Problem betrifft aber nicht Rechner, auf denen Windows 10 schon länger läuft. Sondern es tritt nur auf PCs auf, bei denen Windows 10 jetzt zum ersten Mal in Betrieb genommen werden soll. Microsoft bezeichnet das als “Windows Out of Box Experience” (OOBE). Bevor also ein Anwender den einsatzbereiten Windows-10-Desktop überhaupt zu Gesicht bekommt, drängelt sich die Office-Suite Microsoft 365 in den Vordergrund.

So sieht der Nagscreen aus

Demnach blendet Microsoft auf Windows-10-Rechnern einen Vollbildschirm ein, auf dem es dem Benutzer einen kostenlosen Testzugang zu Microsoft 365 Family anbietet. Auf diesem Bildschirm gibt es rechts unten zwei Schaltflächen: “Try for free” und “No, thanks”. Doch wenn man auf “Nein, danke” klickt, landet man auf einem neuen Bildschirm, auf dem man seine Kreditkartendaten eingeben muss: “Confirm your payment option”. Die einzige Schaltfläche, die man hier anklicken kann, ist mit “Start trial, buy later” beschriftet. Man wird also gezwungen, seine Bezahldaten einzugeben und den kostenlosen Test zu starten, auch wenn man Microsoft 365 überhaupt nicht ausprobieren will. Nirgends gibt es einen “Skip for now”-Button. Die genaue Darstellung beziehungsweise der exakte Ablauf können variieren, wie Bleepingcomputer schreibt, doch am Problem ändert das nichts.

Natürlich kann man das Abo für Microsoft 365 später beenden und so eine Abbuchung vermeiden. Trotzdem ist diese Vorgehensweise sehr aggressiv. Die Windows-10-Anwender können ihren Rechner erst wieder benutzen, nachdem sie ihre Kreditkarteninformationen eingegeben haben. Wer zudem später vergisst, dass er den kostenlosen Test von Microsoft 365 gestartet hat, wird nach Ablauf der Gratis-Testphase von einer Abbuchung überrascht. Da das Abonnement für Microsoft 365 ja dann kostenpflichtig geworden ist.

Auf Reddit vermuten Benutzer, dass es sich hierbei um einen Programmierfehler handelt und der “No, thanks”-Button nicht so funktioniert, wie er sollte.

Notlösung: Internetverbindung unterbrechen

Als Workaround beziehungsweise Notlösung empfehlen Betroffene, die Internetverbindung vor der Installation von Windows 10 zu unterbrechen.

