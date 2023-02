Netflix: Neues Top-Feature nur noch für Premium-Abo – alle anderen Abos verlieren diesen Vorteil

Netflix wertet sein Premium-Abonnement auf, wie das Unternehmen hier mitteilt. Das teuerste und leistungsstärkste Abo-Modell des Streaming-Anbieters bietet jetzt “Netflix Spatial Audio”/3D-Audio. Damit verspricht Netflix noch bessere Sound-Qualität, indem der Sound sozusagen von allen Seiten und auch von hinten kommt – und zwar auf allen Ausgabegeräten, sei es TV, PC oder unterwegs auf Smartphone oder Tablet.

Speziell Umgebungsgeräusche und Soundeffekte profitieren von Spatial Audio. “Netflix Spatial Audio” soll diesen besseren Sound ohne spezielle Hardware erreichen.

Haken 1: Nur für ausgewählte Filme und Serien

Allerdings steht “Netflix Spatial Audio” nicht für alle Filme und Serien, die Netflix anbietet, zur Verfügung. Sondern laut Netflix gibt es “Netflix Spatial Audio” derzeit nur für über 700 Titel. Darunter Stranger Things, The Watcher, Wednesday und Knives Out: Glass Onion. Weitere Titel wie You, Your Place or Mine, Luther: The Fallen Sun und Tour de France sollen folgen.

Haken 2: Nur im teuersten Abo verfügbar

Ab sofort gibt es nur im teuersten der vier Netflix-Abonnements 3D-Audio. Mehr zu den Abonnements lesen Sie weiter unten. Dagegen gibt es anders als bisher kein “Netflix Spatial Audio”/3D-Audio mehr in den anderen, günstigeren Abonnements. Das ist eine deutliche Verschlechterung, denn bisher gab es zwar nur wenige 3D-Audio-Inhalte, diese dafür aber in allen Abos. Der 3D-Sound wurde bisher zum Beispiel in Staffel 4 von “Stranger Things”, “Red Notice” und “The Witcher” angeboten.

Dieses Youtube-Video soll das neue Sounderlebnis demonstrieren:

So finden Sie Inhalte mit 3D-Audio

Sie finden die Liste der Titel, die “Netflix Spatial Audio”/3D-Audio unterstützen, in der Suchleiste von Netflix, wenn Sie dort “spatial audio” beziehungsweise “3D-Audio” eingeben. Zudem sind kompatible Filme und Serien mit einem neuen “spatial audio”/3D-Audio-Symbol-Abzeichen markiert.

Netflix weist darauf hin:

3D-Audio wird bei der Wiedergabe eines kompatiblen Titels mit Stereo-Audio automatisch aktiviert.

Momentan sind nicht alle Filme und alle Staffeln einer Serie in 3D-Audio verfügbar, aber es sollen immer mehr werden.

Nicht unterstützte Titel werden mit Standard-Stereoton wiedergegeben.

Premium-Abonnement: Mehr Download-Geräte

Netflix erhöht zudem beim Premium-Abonnement die Anzahl der Geräte, auf die Sie Filme und Serien herunterladen können, von bisher vier auf nun sechs.

Überblick über alle Netflix-Abonnements

Sie finden hier einen Vergleich aller Netflix-Abonnements. Der günstigste Einstieg ist Netflix Basic mit Werbung mit 4,99 Euro pro Monat. Dabei müssen Sie aber Werbung akzeptieren. Weiter geht es mit dem Basis-Abo für 7,99 Euro pro Monat über das Standard-Abo für 12,99 Euro pro Monat bis zum Premium-Abonnement für stolze 17,99 Euro im Monat.

Netflix

Netflix-Kosten: Abo-Preise auf einen Blick – und so sparen Sie

Das neue 3D-Audio gibt es also nur im teuersten Abonnement und nur dort können Sie Inhalte auf bis zu sechs Geräte herunterladen. Ganz offensichtlich will Netflix seine Kunden dazu bringen, dass sie von einem günstigeren Abonnement zum teuersten Abo wechseln.