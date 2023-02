Offizieller Launch-Trailer zu Hogwarts: Legacy

Entwickler Avalanche Software (Disney Infinity) und Publisher Warner Bros. haben heute den Launch-Trailer zu “Hogwarts: Legacy“ in 4K-Auflösung veröffentlicht. Der über zwei Minuten lange Clip zeigt unterschiedliche Schauplätze und Charaktere aus dem Spiel.

Selbst loslegen dürfen Fans des Universums rund um Zauberlehrling Harry Potter am 10. Februar 2023. Dann erscheint “Hogwarts: Legacy“ nach mehreren Release-Verschiebungen in der Vergangenheit nun endlich für Playstation 5, PC, Xbox Series S und Xbox Series X. Spieler, die die Deluxe Edition vorbestellt haben, dürfen 72 Stunden vor allen anderen nach Hogwarts aufbrechen. Die Early-Access-Phase beginnt am 7. Februar 2023. Am 4. April folgen dann die Versionen für Playstation 4 und Xbox One. Besitzer von Nintendos Switch müssen sich noch bis zum 25. Juli 2023 gedulden, bis sie “Hogwarts: Legacy“ spielen können.

Action-Rollenspiel entführt Spieler in die 1800er-Jahre

“Hogwarts: Legacy“ ist ein Action-Rollenspiel mit einer offenen Spielwelt. Im Gegensatz zu den Harry-Potter-Büchern ist die Handlung des RPGs in den 1800er-Jahren angesiedelt. Im fünften Jahr der Zauberer-Universität Hogwarts schlüpfen Spieler in die Rolle eines Schülers, der die seltene Fähigkeit besitzt, uralte Magie anzuzapfen. Zu Beginn von “Hogwarts: Legends“ haben Spieler die Wahl, ob sie lieber eine Hexe oder einen Zauberer spielen wollen. Die beiden Charaktere werden in der englischen Version von Sebastian Croft (Love, Death & Robots, Heartstopper) und Amelia Gething (The Amelia Gething Complex, Emily) gesprochen. Einen Gastauftritt hat auch Comedian und Schauspieler Simon Pegg (Shaun of the Dead), der die Rolle des Slytherin-Schulleiters Phineas Nigellus Black spielt.

