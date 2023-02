PS5 kaufen: Bei Amazon jetzt ohne Hektik bestellbar – mit kleinem Haken

Wer eine PS5 kaufen wollte, musste bei Amazon seit dem Start der Playstation 5 Ende 2020 auf einen der seltenen und viel zu kurzen PS5-Drops warten. Zumindest wenn man bei Amazon zum regulären Preis eine Playstation 5 bestellen wollte, ohne Aufschlag für Marktplatz-Händler. Die Lage hat sich nun zum Glück gebessert. Wer möchte, kann aktuell beim Versandriesen aus zwei PS5-Bundles (Disc und Digital Edition) wählen und zahlt dafür nicht mehr als die UVP. Einen kleinen Haken hat die Sache aber. Zudem haben wir noch mehrere Spar-Tipps für alle, die den Speicherplatz ihrer Playstation 5 gleich noch mit einer zusätzlichen SSD erweitern oder zusätzliche PS5-Spiele haben möchten.

PS5 kaufen bei Amazon: Zwei Bundles zur Auswahl

Bei Amazon lässt sich derzeit problemlos ohne Hektik die PS5 kaufen. Die zuletzt deutlich verbesserte Verfügbarkeit der Sony-Konsole macht dies möglich. So lässt sich aktuell ein Bundle aus PS5 Disc Edition und dem Top-Hit God of War Ragnarök für Playstation 5 bestellen. Amazon verlangt dafür 619 Euro, was der UVP von Sony entspricht.

Wer auf ein Blu-ray-Laufwerk verzichten und damit leben kann, dass er sämtliche PS5-Spiele aus dem Playstation-Store herunterladen muss, der braucht sogar nur 519,99 Euro zu investieren, zuzüglich 5 Euro Versand, da es sich um ein Ab-18-Spiel handelt. Dafür bekommt man die Playstation 5 Digital Edition ebenfalls im Bundle mit dem neuesten God-of-War-Teil.

PS5-Angebote bei Amazon

Allerdings hat die Sache einen Haken: Als Liefertermin wird der 27. Februar angegeben, man muss also noch einige Wochen auf seine neue Errungenschaft warten. Wer sich davon nicht abbringen lässt und endlich auch PS5-Besitzer werden möchte, findet nachfolgend die PS5-Angebote bei Amazon.

SSD, Controller & PS5-Spiele zu rabattierten Preisen

Wer zu seiner Konsole gleich noch Spiele für die PS5 kaufen oder Zubehör wie Controller und SSD für seine neue Playstation 5 bestellen möchte, findet bei Amazon aktuell gute Spar-Angebote. Die von Sony für die Erweiterung des Speicherplatzes empfohlene SSD WD Black SN850 inklusive Kühlkörper kostet derzeit nur 119 Euro. Das ist kein Tiefstpreis, man konnte die SSD auch schon für weniger Geld bestellen, aktuell ist es jedoch der beste Preis. Auch PS5-Spiele wie Horizon Forbidden West oder Gran Turismo 7 lassen sich deutlich günstiger kaufen als noch zum Release. Nachfolgend haben wir eine Auswahl an Spar-Angeboten für (werdende) PS5-Besitzer zusammengestellt.

Mehr Spar-Deals bei Amazon neben PS5-Konsole

Wer sich nicht nur dafür interessiert, wo man die PS5 kaufen kann, sondern auch Interesse an weiteren Spar-Deals bei Amazon hat, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.