Netflix: Neue Regeln für Account-Sharing – das müssen Sie wissen

Netflix versucht weiterhin, die rückläufige Zahl bei den Neuanmeldungen wieder in die Höhe zu bekommen. Ein mögliches Mittel ist es, das Teilen von Accounts einzuschränken. Derzeit ist es gängige Praxis, dass sich mehrere Personen einen Zugang teilen, auch wenn sie nicht im selben Haushalt leben. Netflix hat bereits Methoden getestet, dies zu unterbinden, unter anderem in Chile und Costa Rica. Jetzt gibt es konkrete Hinweise darauf, dass Account-Sharing bald auch in Deutschland strenger geahndet wird. Netflix hat den eigenen FAQ-Bereich aktualisiert und dabei konkrete Regeln für das Teilen eines Zugangs aufgestellt.

So will Netflix Account-Sharing einschränken

Um sicherzustellen, dass nur Personen des gleichen Haushalts einen Account nutzen, werden unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. In einem ersten Schritt verknüpft der Streaming-Anbieter Geräte mit ihrem Haushalt, indem er dafür Daten wie IP-Adressen, Geräte-IDs und Kontoaktivitäten der Geräte, die in das Netflix-Konto eingeloggt sind, nutzt. Wenn der Dienst über ein Gerät aufgerufen wird, dass Netflix nicht mit dem Haushalt verknüpft hat, wird der Nutzer zu einer Verifizierung aufgefordert. Diese läuft so ab:

Netflix sendet einen Link an die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, die mit dem Hauptkontoinhaber verknüpft ist. Über diesen Link wird eine Seite mit einem 4-stelligen Verifizierungscode aufgerufen. Der Code muss innerhalb von 15 Minuten auf dem Gerät eingegeben werden, auf dem er angefordert wurde. Wenn der Code abgelaufen ist, müssen Sie auf dem betreffenden Gerät einen neuen Verifizierungscode anfordern. Nach erfolgreicher Verifizierung kann das Gerät zum Ansehen von Netflix verwendet werden. Eine Geräteverifizierung kann in gewissen Abständen erneut erforderlich sein.

Diese Methode kann Account-Sharing sicherlich nicht verhindern, macht es aber etwas umständlicher und unbequemer. Doch Netflix stellte zwischenzeitlich eine weitere neue Regel auf, die jedoch schnell wieder von der FAQ-Seite verschwand.

Auf einer eigenen FAQ-Seite dokumentiert Netflix die neuen Richtlinien. Screenshot help.netflix.com

Netflix streicht obligatorischen WLAN-Login

Denn in der ersten Version der neuen FAQ adressierte Netflix noch eine Regelung, die das heimische WLAN-Netzwerk betraf. Demnach sollen Nutzer, die beispielsweise auf Reisen sind, zwar den Account auch unterwegs nutzen können, sich jedoch nach 31 Tagen wieder in das heimische WLAN einloggen müssen. Dieser Absatz wurde aber nach kurzer Zeit wieder gestrichen.