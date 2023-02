Neue Pistole für die Bundeswehr: Das muss das „System Pistole Spezialkräfte“ können

Nach einem neuen Gefechtshelm und einem neuen Sturmgewehr schafft die Bundeswehr auch eine neue Pistole an. Gegenüber der Beschaffung des neuen Helmes und des neuen Gewehres gibt es bei der Pistole aber zwei Unterschiede:

Erstens startet jetzt erst einmal die Ausschreibung und noch nicht die finale Beschaffung (wie bei Helm und Gewehr). Die Bundeswehr will also zunächst einen geeigneten Lieferanten für die neue Pistole finden.

Zweitens soll die Pistole anders als Helm und Gewehr nicht an (fast) alle Bundeswehrsoldaten gehen, sondern die neue Pistole ist nur für Spezialkräfte gedacht. Also sollen unter anderem die Soldaten des KSK damit ausgerüstet werden (das Bild zu dieser Meldung zeigt KSK-Soldaten). Die neue Pistole soll also nicht die P8, die Standard-Pistole der Bundeswehr, ersetzen

Bis 6. März 2023 sollen sich Waffenhersteller bewerben

Das Fachmagazin Soldat und Technik schreibt, dass das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) jetzt den Teilnahmewettbewerb für einen über sieben Jahre laufenden Rahmenvertrag für Herstellung und Lieferung des „System Pistole Spezialkräfte“ veröffentlicht habe. Eine entsprechende Pressemitteilung des BAAINBw existiert allerdings noch nicht.

Interessierte Waffenhersteller müssen ihre Angebote bis zum 6. März 2023 einreichen. In der Ausschreibung ist deshalb von einem “System” die Rede, weil es nicht nur um die eigentliche Pistole, sondern auch um dazu passendes Zubehör wie Optiken und Dämpfer geht.

Diese Modellvarianten will die Bundeswehr

Die neue Pistole, also das „System Pistole Spezialkräfte“, soll die bisher genutzten P30 von Heckler & Koch und P9A1 von Hersteller Glock ersetzen. Konkret will die Bundeswehr die Basiswaffe und die Kompaktwaffe des “Systems Pistole Spezialkräfte” anschaffen. Wie immer bei der Bundeswehr gibt es dafür die typischen Abkürzungen, die in diesem Fall “BaWa SysPi SpezKr Bw” und “KoWa SysPi SpezKr Bw” lauten. Aber das für die Beschaffung zuständigen Bundesamt wird ja auch mit dem unaussprechlichen BAAINBw abgekürzt …

In einem ersten Schritt fordert das Bundesamt 16 Sätze Basiswaffe und 18 Sätze Kompaktwaffe mit Zubehör (Transporttasche, Magazin) zur Vergleichserprobung und späterer Nachweisführung an. Außerdem sollen die sich bewerbenden Unternehmen noch Zubehör wie zum Beispiel Signaturdämpfer (diese dämpfen den Schall und das Mündungsfeuer) und Reflexvisiere oder unterschiedliche Magazine dazu legen. All das erprobt die Behörde dann.

Diese Mengen will die Bundeswehr anschaffen

Zunächst einmal sollen laut “Soldat und Technik” bis zu 3.200 Sätze der Basiswaffe mit Zubehör und bis zu 3.300 Sätze der Kompaktwaffe mit Zubehör beschafft werden. Dazu sollen noch bis zu 820 Sätze Übungswaffen der BaWa mit Zubehör und bis zu 1.180 Sätze KoWa-Übungswaffen mit Zubehör sowie bis zu 430 Handhabungstrainer zum Training mit der Pistole kommen. Dazu kommen noch diverse Ergänzungssätze und Ersatzteile.

Diese Merkmale soll die neue Pistole haben (zitiert nach “Soldat und Technik”)

Basiswaffe und Kompaktwaffe müssen bediengleich sein. Die Pistolen müssen sich auch für den Einsatz zur See eignen (vielleicht für Kampfschwimmer?) Die Pistolen müssen über eine gleiche Schnittstelle für Reflexvisiere verfügen. Die Pistolen müssen über eine geeignete Schnittstelle für ein Laserlichtmodul verfügen. Die Pistolen müssen sich mit Kompensator und Signaturdämpfer (gegen Schall und Mündungsfeuer) betreiben lassen. ITAR-Freiheit: Pistole und Zubehör dürfen nicht unter die US-Exportbestimmungen der International Traffic in Arms Regulations (ITAR) fallen. Ersatzteilversorgung für die nächsten zwölf Jahre muss garantiert sein

Weitere Meldungen zur Bundeswehr:

Gefechtshelm Streitkräfte: Der neue Helm der Bundeswehr – kein Kevlar mehr

Bundeswehr bekommt dieses neue Sturmgewehr: G95A1/HK416 A8 (Update)

Panther KF51: Leopard-2-Nachfolger mit ernster Schwachstelle – Unterschiede zum Leo 2

Defekter Puma-Schützenpanzer: Krisentreffen zwischen Bundeswehr und Rüstungsindustrie