Weltneuheit: Corsair stellt ATX 3.0 Netzteile mit seitlichen Steckern vor

Corsair hat mit der RMx-SHIFT-Netzteilserie “das weltweit erste Netzteil mit seitlich angeordneten Steckern” vorgestellt. Das neue Design ermöglicht nicht nur die Zugänglichkeit der Netzteilanschlüsse, sondern auch einen einfacheren Austausch von Komponenten sowie ein schöneres Kabel-Management. Allerdings stellen die Power Supply Units (PSUs), welche ab sofort in vier Versionen von 750 bis 1200 Watt erhältlich sind, auch gewisse Anforderungen an das Gehäuse.

“Das weltweit erste Netzteil mit seitlich angeordneten Steckern”

Die große Besonderheit der Netzteile der RMx-SHIFT-Serie ist das seitlich angebrachte Anschluss-Panel. Traditionell befinden sich bei modularen PSUs die Stecker an der gegenüberliegenden Seite des Netzteilsteckers sowie des Netzschalters und ragen damit in das Gehäuse hinein. Im eingebauten Zustand ist es dadurch oftmals schwierig ein Kabel in die entsprechende Buchse zu stecken, was besonders den späteren Einbau oder ein Upgrade der Hardware erschwert. Ebendieses Problem lösen die neuen Corsair Netzteile durch die neue Orientierung der Anschlüsse.

Einen entscheidenden Nachteil bringen die PSUs allerdings mit sich: Das Gehäuse muss breit genug sein, um die Kabel anschließen zu können. Der Hersteller empfiehlt eine Gehäusebreite von mindestens 210 Millimetern sowie einen Freiraum für Kabelmanagement von mindestens 30 Millimetern. Die hauseigenen Gehäusen sollen alle mit den neuen Netzteilen kompatibel sein. Die vier Corsair RMx SHIFT Modelle mit 750 bis 1200 Watt sind bereits im Handel erhältlich:

Die Preise haben es auf jeden Fall in sich, dafür erhält der Käufer aber auch ein einzigartiges Produkt nach dem neuesten Stand der Technik und obendrein 10 Jahre Garantie.

Technische Ausstattung auf dem aktuellen Stand der Technik

Mit den RMx-SHIFT-Netzteilen veröffentlicht Corsair zudem seine ersten Netzteile auf Basis des ATX 3.0 Standards. Das bedeutet, es ist bei allen vier Modellen ein 12VHPWR-Stecker mit an Board, um Nvidias RTX 4000 Grafikkarten sowie die RTX 3090 Ti ohne zusätzlichen Adapter mit Strom versorgen zu können. Zudem verfügen die PSUs von der 750 Watt Variante bis zum Topmodell mit 1200 Watt über eine 80 PLUS Gold Zertifizierung. Bei voller Auslastung liegt der Wirkungsgrad dementsprechend bei mindestens 89 Prozent. Für einen möglichst leisen Betrieb sorgt der flüssigkeitsgelagerte 140 Millimeter große Lüfter mit semi-passiver Lüftersteuerung. Wie von Corsair gewöhnt verfügt die RMx-SHIFT-Serie über fünf wichtige Schutzschaltungen: Over Power Protection (OPP), Over Voltage Protection (OVP), Over Current Protection (OCP), Over Temperature Protection (OTP) und Short Circuit Protection (SCP).

Corsair RM750x SHIFT Corsair RM850x SHIFT Corsair RM1000x SHIFT Corsair RM1200x SHIFT Lüfter 140mm, semi-passiv 140mm, semi-passiv 140mm, semi-passiv 140mm, semi-passiv Lautstärke (230V) 18,62 dB(A) 23,03 dB(A) 23,59 dB(A) 29,36 dB(A) Anschlüsse 1x 20/​24-Pin, 2x 4/​8-Pin ATX12V, 1x 16-Pin PCIe 5.0 (12+4-Pin 12VHPWR Micro-Fit 3.0), 3x 6/​8-Pin PCIe, 12x SATA, 4x IDE 1x 20/​24-Pin, 2x 4/​8-Pin ATX12V, 1x 16-Pin PCIe 5.0 (12+4-Pin 12VHPWR Micro-Fit 3.0), 4x 6/​8-Pin PCIe, 12x SATA, 8x IDE 1x 20/​24-Pin, 2x 4/​8-Pin ATX12V, 1x 16-Pin PCIe 5.0 (12+4-Pin 12VHPWR Micro-Fit 3.0), 7x 6/​8-Pin PCIe, 16x SATA, 8x IDE 1x 20/​24-Pin, 2x 4/​8-Pin ATX12V, 1x 16-Pin PCIe 5.0 (12+4-Pin 12VHPWR Micro-Fit 3.0), 8x 6/​8-Pin PCIe, 16x SATA, 8x IDE Effizienz (230V) 90,49 % 90,82 % 90,18 % 89,94 % Abmessungen (B x H x T) 150 x 86 x 160 mm 150 x 86 x 160 mm 150 x 86 x 180 mm 150 x 86 x 180 mm Garantie 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre 10 Jahre +12V 62,5 A 70,8 A 83,3 A 100 A Anzahl 12V-Schienen 1 1 1 1 Gewicht 1,70 kg 1,60 kg 1,90 kg 2,00 kg Preis ab 179,90 € ab 194,90 € ab 244,90 € ab 286,90 €

