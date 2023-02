Windows-10-Terror: So penetrant drängt Microsoft Nutzer zum Upgrade auf Windows 11

Auf einigen Windows-Rechnern ist der Nagscreen zurück. Wie Windowslatest berichtet, liefert Microsoft zumindest in den USA auf vielen Windows-10-Rechnern Werbebildschirme aus, die die Benutzer recht drastisch darauf hinweisen, dass Windows-10-Anwender kostenlos zu Windows 11 upgraden können.

Diese Nagscreens verdecken dem Bericht zufolge den gesamten Bildschirm. Direkt unter dem Hinweis, dass Windows 11 jetzt gratis zum Upgrade verfügbar ist, steht prominent ein großer Button mit der Aufschrift “Get it”. Danach befindet sich ein weiterer Button “Schedule it”. Geht es nach Microsoft, dann starten die Benutzer also sofort das Upgrade oder planen das Upgrade für einen späteren Termin zumindest ein.

Angebot: Sie bekommen Windows 11 Pro jetzt für rund 70 Euro.

Dieser Nagscreen wird offensichtlich durch die jüngsten Updates aktiviert, die Microsoft an Windows-10-Nutzer ausgeliefert hat. Microsoft verspricht, dass die für das Upgrade nötigen Daten im Hintergrund heruntergeladen werden und der Windows-10-Nutzer also nicht in seiner Arbeit behindert werden würde.

Die Nagscreens wurden auf Rechnern mit Windows 10 21H2 und Windows 10 22H2 beobachtet. Microsoft blendet sie dem Bericht zufolge seit dem Wochenende auf den Windows-PCs ein.

Wer Windows 10 behalten möchte, kommt nicht so leicht davon

Falls sich die Benutzer nicht für das Starten oder Einplanen des Upgrades entscheiden, lässt Microsoft noch weitere Möglichkeiten: Am unteren Rand des Nagscreens befinden sich mehrere Schaltflächen, über die der Anwender reagieren kann. “Learn more” befindet sich ganz links und sollte nach dem Wunsch von Microsoft wohl bevorzugt angeklickt werden. Rechts davon steht “Keep Windows 10”. Das dürften vermutlich die meisten Benutzer anklicken, damit der Nagscreen verschwindet und sie mit Windows 10 weiter arbeiten können.

Doch wer auf “Keep Windows 10″ klickt, kommt keineswegs sofort auf den Windows-10-Desktop zurück, sondern bekommt stattdessen ein weiteres Fenster angezeigt, das mit “Introducing Windows 11” überschrieben ist. Darin bewirbt Microsoft einige der Funktionen von Windows 11.

Im unteren rechten Eck des Fensters befindet sich ein “Back”-Button. Klickt man darauf, ist der nervige Nagscreen immer noch nicht zu Ende. Denn nun kommt ein weiteres Fenster, in dem Microsoft noch einmal Windows 11 empfiehlt und zudem verspricht, dass man nach dem Upgrade jederzeit zu Windows 10 zurückkehren könne. In diesem neuen Fenster gibt es zwei Schaltflächen: “Decline upgrade” und “Download while using my PC”.

Wenn Sie nun auf “decline upgrade” klicken, öffnet sich keineswegs der Windows-10-Desktop. Stattdessen blendet Windows 10 noch ein letztes Fenster ein: “You’ll stay on Windows 10”. Wieder zeigt das Fenster die laut Microsoft Vorteile von Windows 11.

Erst wenn Sie jetzt ganz rechts unten auf den Button “Continue with Windows 10” klicken, ist die Nagscreen-Odyssee vorbei und Sie können endlich mit Windows 10 weiterarbeiten.

Diese penetrante Art ist schon bemerkenswert

Derartige Nagscreens hatte Microsoft in der Vergangenheit schon öfter angezeigt, aber die Penetranz dieses neuen Werbebildschirms ist durchaus bemerkenswert. Die Länge des Nagscreens dürfte viele Windows-10-Nutzer schockieren.

Windowslatest zufolge gibt es keine Möglichkeit den Nagscreen abzukürzen und er würde zudem später erneut auftauchen. Hier eine Auswahl älterer Nagscreens, mit denen Microsoft die Nerven seiner Nutzer auf die Probe stellte: