Ryzen 7000X3D CPUs: AMD gibt Preise und Release-Termin bekannt – neue Top-Gaming-CPUs

Bereits Anfang des Jahres hat AMD auf der CES die Ryzen-7000X3D-Prozessoren auf Basis von Raphael-X vorgestellt, dabei jedoch zwei wichtige Informationen ausgelassen: den Preis und den Release-Termin. Ebendiese Informationen hat AMD jetzt in einem YouTube-Video nachgeliefert.

Release-Termin und Preis des 7950X3D, 7900X3D und 7800X3D

Der Ryzen 9 7950X3D ist das neue Flaggschiff der Zen-4-Architektur mit 16 Rechenkernen, 128 MB L3-Cache und einem Boosttakt von bis zu 5,7 GHz. Im Vergleich zum normalen 7950X hat AMD die UVP von 699 US-Dollar beibehalten. Darunter angesiedelt ist der Ryzen 9 7900X3D mit 12 Cores, ebenfalls 128 MB L3-Cache und einer maximalen Taktrate von 5,6 GHz. Hier gibt es einen Aufpreis von 50 US-Dollar auf 599 US-Dollar gegenüber dem 7900X. Beide neuen Ryzen 9 Modelle sollen ab dem 28. Februar erhältlich sein. Der Achtkerner Ryzen 7 7800X3D folgt erst deutlich später am 6. April. Auch hier gibt es einen Preisaufschlag von 50 US-Dollar auf die UVP gegenüber dem Ryzen 7 7700X.

CPU Kerne / Threads Basis- / Boosttakt L3-Cache L2-Cache TDP UVP Preis (2. Februar) AMD Ryzen 9 7950X3D 16 / 32 4,2 / 5,7 GHz 128 MB 16 MB 120 W 699 $ n.a. AMD Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 64 MB 16 MB 170 W 699 $ ab 615 € AMD Ryzen 9 7900X3D 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 128 MB 16 MB 120 W 599 $ n.a. AMD Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 64 MB 16 MB 170 W 549 $ ab 455 € AMD Ryzen 9 7900 12 / 24 3,7 / 5,4 GHz 64 MB 16 MB 65 W 429 $ ab 457 € AMD Ryzen 7 7800X3D 8 / 16 4,2 / 5,0 GHz 96 MB 8 MB 120 W 449 $ n.a. AMD Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 / 5,4 GHz 32 MB 8 MB 105 W 399 $ ab 359 € AMD Ryzen 7 7700 8 / 16 3,8 / 5,3 GHz 32 MB 8 MB 65 W 329 $ ab 344 € AMD Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 32 MB 8 MB 105 W 299 $ ab 248 € AMD Ryzen 5 7600 6 / 12 3,8 / 5,1 GHz 32 MB 8 MB 65 W 229 $ ab 245 €

Die Europreise hat AMD leider noch nicht bekannt gegeben, es ist jedoch damit zu rechnen, dass diese aufgrund der deutschen Mehrwertsteuer höher ausfallen werden. Beim aktuellen Umrechnungskurs von 0,91 dürften die Preise für die neuen CPUs in etwa wie folgt aussehen:

AMD Ryzen 9 7950X3D: ~759 Euro

AMD Ryzen 9 7900X3D: ~649 Euro

AMD Ryzen 7 7800X3D: ~489 Euro

Kann AMD den Gaming-Thron zurückerobern?

Erstmals bietet AMD den 3D V-Cache nicht nur für eine Ryzen 7 CPU, sondern auch für die Ryzen-9-Modelle an. Damit will der Hersteller die „beste Gaming-Performance und die beste Creator-Performance in einem Prozessor“ anbieten. Es bleibt spannend, ob AMD damit in der Lage sein wird, die Leistungskrone von Intel zurückzuerobern. Unseren CPU-Vergleich führen derzeit nämlich der Core i9-13900KS und der Core i9-13900K an.

Wenn der Leistungszuwachs durch den 3D V-Cache ähnlich groß ausfällt wie beim Ryzen 7 5800X3D, dann sollte dieses Ziel durchaus realistisch sein. So konnte die Vermeer-X CPU bei uns im Test auf den Ryzen 7 5700X beim Gaming im Schnitt um 15 Prozent zulegen, in der Spitze waren es sogar bis zu 38 Prozent. Ein solcher Leistungssprung würde AMD vor den Konkurrenten heben. Wie auch beim Vorgänger hat AMD den Multiplikator der Ryzen 70003D Prozessoren nicht freigeschaltet, dafür ist eine Übertaktung über Precision Boost Overdrive 2 (PBO2) und den Curve Optimizer möglich:

“Ryzen 7000X3D Series processors are unlocked for memory and infinity fabric overclocking, just like Ryzen 5800X3D. New to the 7000X3D, we have also added PBO and Curve Optimizer capabilities.”

Weitere Informationen zu den Ryzen 70003D Prozessoren können Sie auf der offiziellen Seite von AMD finden.