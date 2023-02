Nothing Phone (2): “Premium-Smartphone” soll noch 2023 erscheinen

In einem Interview mit Inverse verriet Carl Pei, CEO und Mitgründer von Nothing, dass es noch in diesem Jahr den Nachfolger zum ersten Nothing Phone (1) geben soll.

Nothing Phone (2) im Premiumsegment

Technische Details zum neuen Smartphone gab der Nothing-CEO noch nicht bekannt – nur dass das Nothing Phone (2) im Premiumsegment angesiedelt sein wird. Auch auf die Frage, ob das Smartphone mit einem Top-Prozessor ausgestattet sein werde, wich Carl Pei aus. Für ihn sei der Prozessor nicht ausschlaggebend für ein Premium-Smartphone. Nothing möchte sich hauptsächlich auf die Software konzentrieren.

Das damalige Nothing Phone (1) war mit dem Snapdragon 778+ ausgestattet, der zwar ein durchaus leistungsstarkes SoC ist, allerdings eben nicht zur Oberklasse gehörte.

Auch war dem Nothing-CEO wichtig, das neue Nothing Phone nicht als Flaggschiff zu deklarieren, und damit Nothing Phone (1) herabzustufen.

“Ich möchte vermeiden, das Phone (2) als Flaggschiff zu bezeichnen, denn das würde bedeuten, dass das Phone (1) kein Flaggschiff war.” Carl Pei, Nothing-CEO

Release noch 2023 und in den USA

Das Nothing Phone (2) soll noch gegen Ende des Jahres 2023 erscheinen, und dieses Mal auch in den USA. Das Nothing Phone (1) kam damals nicht in den US-Handel. In den USA werden die meisten Smartphones nahezu ausschließlich über Netzbetreiber vertrieben.

Um solche Verträge mit US-Netzbetreibern wie AT&T, T-Mobile, Verizon und anderen abzuschließen, fehlte es Nothing damals noch an finanziellen Mitteln sowie Mitarbeitern. Dies hat sich seit dem großen Erfolg des Nothing Phone (1) natürlich geändert.

