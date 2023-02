Sechs Asteroiden heute im erdnahen Vorbeiflug

Eine schier unfassbare Anzahl an Asteroiden bewegt sich durch unser Sonnensystem, die meisten davon glücklicherweise in dem Asteroidengürtel, der unsere Sonne zwischen Mars und Jupiter umkreist. Jupiter ist es auch, der dank seiner enormen Masse viele der Asteroiden, die keine Lust auf ein gemütliches Leben im Gürtel haben, anzieht und so von der Erde fernhält. Trotzdem passieren auch immer wieder Asteroiden die Erde in relativer Nähe. Der letzte große Einschlag ist zum Glück rund 65 Millionen Jahre her, bewies aber die potenzielle Gefahr der Himmelskörper, indem er die Dinosaurier auslöschte. Auch deshalb beobachten Astronomen ganz genau, welche Asteroiden in ihrer Umlaufbahn den Weg der Erde kreuzen – und in welchem Abstand.

Sechs Erdbahnkreuzer heute an erdnächstem Punkt

Heute werden insgesamt sieben Asteroiden den erdnächsten Punkt ihrer Umlaufbahn erreichen, wovon sechs sogenannte Erdbahnkreuzer sind. Erdbahnkreuzer ist die Bezeichnung für Asteroiden, die, wie der Name schon nahe legt, die Umlaufbahn der Erde kreuzen. Am nächsten kommt der Erde der Asteroid (2023 BP6), der die Erde in einer Entfernung von 2,6 Millionen Kilometer passieren wird. Der größte Erdbahnkreuzer ist heute (2022 OR2) mit einem geschätzten Durchmesser von 63 bis 141 Meter. Dank einer Entfernung von 73,6 Millionen Kilometer stellt er aber keine Gefahr dar. Ebenso wenig wie die anderen Erdbahnkreuzer. Genau genommen werden, wenn Sie diesen Artikel lesen, einige der Asteroiden die Erde bereits passiert haben. Die NASA dokumentiert und veröffentlicht alle entdeckten Asteroiden, die die Erde in relativer Nähe passieren.

Name Entfernung Größe Geschwindigkeit Typ Erdnähe: Zeitpunkt (2023 BP6) 2,6 Mio. km 49-110 m 35059 km/h Aten 01.02.2023 um 00:31 Uhr (2016 BW80) 14 Mio. km 18-41 m 13385 km/h Amor 01.02.2023 um 09:16 Uhr (2018 CD3) 22,4 Mio. km 5-11 m 42886 km/h Apollo 01.02.2023 um 10:51 Uhr (2021 OO1) 24 Mio. km 36-80 m 78445 km/h Apollo 01.02.2023 um 17:17 Uhr (2017 QO1) 38 Mio. km 11-24 m 27953 km/h Aten 01.02.2023 um 22:27 Uhr (2015 XF261) 48,1 Mio. km 27-59 m 31373 km/h Aten 01.02.2023 um 10:37 Uhr (2022 OR2) 73,6 Mio. km 52-141 m 31523 km/h Apollo 01.02.2023 um 02:46 Uhr

Die Nasa arbeitet bereits an einer Lösung für den Fall, dass doch einmal ein Asteroid der Erde gefährlich nahe kommen sollte. In einem ersten Test wurde eine Sonde auf einen Asteroiden abgefeuert, um dessen Umlaufbahn zu verändern. Der Test verlief erfolgreich und zeigt, dass ein Asteroid auf Kollisionskurs zur Erde noch nicht das Ende der Menschheit bedeuten muss.

