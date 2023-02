Thunderbird-Update behebt Problem mit Microsoft-Konten

Das angekündigte Update auf die neue Version 102.7.1 des Mail-Programms Thunderbird ist jetzt verfügbar. Ein Authentifizierungsproblem mit dem OAuth-Verfahren bei Microsoft 365 Enterprise Mail-Konten in Thunderbird 102.7.0 sollte damit Geschichte sein. Einen seit längerer Zeit bestehenden Fehler bei der Zertifikatsprüfung konnten die Thunderbird-Entwickler endlich beheben. Das Update auf Firefox 109.0.1 räumt einige Darstellungsprobleme aus.

Mit dem Update auf Thunderbird 102.7.1 beseitigt Mozilla (genauer: das Tochterunternehmen MZLA Technologies) eine als hohes Risiko eingestufte Sicherheitslücke (CVE-2023-0430). Wird eine Mail mit einer zurückgezogenen, also ungültigen S/MIME-Signatur empfangen, unterlässt Thunderbird bis 102.7.0 die übliche Gültigkeitsprüfung per OCSP und zeigt die Mail als mit einer gültigen Signatur versehen an.

Diese Schwachstelle besteht offenbar bereits seit Thunderbird 68, also seit mehr als drei Jahren. Die Meldung dieser Sicherheitslücke haben die Entwickler schon vor neun Monaten erhalten, sind jedoch erst vor zwei Wochen darauf aufmerksam geworden.

Übersicht: Die neuesten Sicherheits-Updates

Authentifizierungsproblem mit Microsoft-Konten gelöst

Die OAuth2-Authentifizierung bei Microsoft 365 Enterprise Mail-Konten schlägt bei Thunderbird 102.7.0 fehl und führt zu einer Fehlermeldung. Die Thunderbird-Entwickler hatten dieses Problem bereits bei der Veröffentlichung von Thunderbird 102.7.0 eingeräumt und ein Update in Aussicht gestellt, um es zu beheben. Das ist mit der neuen Version 102.7.1 geschehen. Damit sollte auch die automatische Update-Funktion wieder aktiv werden. Außerdem haben die Entwickler einige kleinere Bugs ausgemerzt.

Fehlerbeseitigung in Firefox 109.0.1

Mit dem Update auf Firefox 109.0.1 haben die Mozilla-Entwickler einige Bugs beseitigt. So hat eine bei Firefox 109.0 eingeführte Änderung bei der Schriftglättung unter Windows zu einer schlechteren Schriftdarstellung geführt. Diese Änderung hat Mozilla nun wieder rückgängig gemacht. Auf Web-Seiten mit vielen Emojis hat der Seitenaufbau recht lange gedauert.

Am 14. Februar 2023 will Mozilla Firefox 110 veröffentlichen, auch Thunderbird 102.8 soll dann wieder zeitnah erscheinen.