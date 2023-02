Epson Workforce WF-2960DWF im Test: Kompakter Multifunktions-Drucker fürs Homeoffice

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Fax-Funktion

Touch-Display

Ethernet-LAN-Port

Echter Ausschalter Kontra Lautes Betriebsgeräusch

Hohe Seitenpreise

Keine Windows-10-32-Bit-Treiber Fazit Der Epson Workforce WF-2960DWF vereint wirklich viele Funktionen in einem schmalen Gehäuse, die im Homeoffice oder kleinen Büro wichtig sind – etwa Duplex-Druck, ADF oder Fax. Dafür ist der Anschaffungspreis sicher attraktiv. Doch so ganz ohne Kompromisse kommen Sie bei diesem Multifunktions-Drucker nicht aus: Diese beziehen sich aufs Arbeitstempo, dem teils relativ hohen Betriebsgeräusch und – am wichtigsten – auf die hohen Seitenpreise. Letztere lassen sich aber immerhin mit einem Tintenabo vom Hersteller deutlich senken. Insofern erarbeitet sich das Epson-Modell die Auszeichnung „Attraktiver Preis“.



Den Multifunktions-Drucker Epson Workforce WF-2960DWF sieht der Hersteller im Homeoffice gut aufgehoben. Er soll auf dem heimischen Schreibtisch dank seiner kompakten Bauform leicht einen Platz finden. Gleichzeitig ist der Preis mit rund 135 Euro (UVP) fair, denn der Epson Workforce WF-2969DWF spart nicht an Funktionen. Zum Drucken, Scannen und Kopieren bringt der Multifunktions-Drucker auch ein Fax mit und lässt sich per Ethernet-LAN ins Heimnetz integrieren. Ob es einen Haken gibt, klärt der Test.

Gute Ausstattung für den heimischen Arbeitsplatz

Dass der Fokus des Epson Workforce WF-2960DWF auf Office-Tätigkeiten liegt, zeigt er auch in den weiteren Ausstattungsmerkmalen. So fasst die Papierkassette maximal 150 Blatt und ist damit ordentlich bemessen. Neben dem Ethernet-LAN-Port lässt sich der Multifunktions-Drucker per n-WLAN, Wi-Fi Direct oder USB 2.0 ansteuern. Der automatische Vorlageeinzug für bis zu 30 Blatt erleichtert das Faxen und Kopieren zudem.

Gut ist auch die Bedienung am Gerät: Das Bedienpanel ist stufenlos klappbar und mit einem Touch-Display versehen, das mit einer Diagonale von 6,1 Zentimetern jedoch nicht sonderlich groß ausfällt. Dafür reagiert es schnell auf den Fingerdruck und hat einen logischen Menüaufbau, der den Einsatz direkt am Gerät bequem vonstattengehen lässt.

Das Bedienpanel des Epson Workforce WF-2960DWF ist stufenlos klappbar und bietet ein Touch-Display. IDG

Die Druck-Einheit beherrscht den Duplex-Modus, die Scan-Einheit beschränkt sich auf Simplex-Anwendungen. Mit 99 Kopien im Maximum ist der Kopierer bürogerecht dimensioniert.

Dass heutzutage auch vom Mobilgerät gedruckt und gescannt wird, trägt der Epson Workforce WF-2960DWF insofern Rechnung, dass er sich sowohl von der App Epson Smart Panel als auch über Apple Airprint und Mopria ansteuern lässt.

Die Treiberausstattung umfasst zahlreiche Windows- und MacOS-Versionen, gibt aber eine Eigenheit preis. Denn für Windows-10-32-Bit-Systeme findet sich kein Treiberpaket mehr. Auch eine CD suchen Sie vergebens. Immerhin klappt im Test die Installation über die Webadresse https://epson.sn/2960 reibungslos.

Geschwindigkeit – flott in Standard-Einstellungen

In den Tempotests zeigt sich, dass der Epson Workforce WF-2960DWF auf den Büroalltag hin optimiert ist. So druckt er in Standardeinstellungen vergleichsweise flott: Unser zehnseitiges Textdokument ist in 44 Sekunden fertig. Wechseln wir auf Qualitätspapier und erhöhen die Auflösung, verlangsamt sich das Arbeitstempo deutlich – eine Textseite dauert hier 29 Sekunden. Auch Fotos erstellt der Multifunktions-Drucker gemächlich: So warten wir 2:27 Minuten auf ein randloses Foto im Format 10 x 15 Zentimeter.

Geduld benötigen Sie auch fürs Scannen: Die A4-Vorschau benötigt 11 Sekunden, ein Farbscan 32 Sekunden. Ähnlich sieht es auch im Kopieren aus: Für eine Graustufenkopie messen wir 17 Sekunden. In Farbe nimmt sich der Multifunktions-Drucker 31 Sekunden Zeit.

Qualität im Drucken, Scannen und Kopieren

Die pigmentierte Schwarztinte, aber auch die Dye-Farbtinten erzeugen eine hohe Deckung auf dem Papier. Buchstaben haben leicht raue Ränder, die jedoch nur auffallen, wenn Sie sie durch die Lupe betrachten. Die Lesbarkeit ist auf allen Testdrucken gut. Dass die Abstimmung der vier Tinten harmonisch ausfällt, zeigen die Farbdrucke. Hin und wieder übertreibt der Multifunktions-Drucker die Rottöne. Etwas starke Hauttöne sind die Folge. Allerdings wird das im Arbeitsalltag wohl weniger eine Rolle spielen.

Hier ist wichtiger, dass die Farbdrucke auf Normalpapier sehr gut ausfallen. Das gilt jedoch weniger für Farbkopien. Hier tut sich der Epson Workforce WF-2960DWF schwer mit sehr hellen, pastelligen Stellen auf der Vorlage. Dafür können wir keinen Beschnitt der Kopien feststellen – das ist lobenswert.

Auch die Scanergebnisse stimmen: Für einen Büro-Multifunktions-Drucker fällt die Schärfe gut aus und hält weitgehend bis in die Tiefe.

Eine gute Scanschärfe für einen Büro-Multifunktions-Drucker zeigt der Epson Workforce WF-2960DWF im Test. IDG

Verbrauch: gesalzene Seitenpreise

Der Epson Workforce WF-2960DWF setzt auf separate Patronen mit der Kennnummer 503, die auch vom Permanentdruckkopf getrennt sind. Dass die Starterversionen knapp bemessen sich, zeigt sich am Ende des Tests anhand erster Warnungen zu niedrigen Tintenständen der Farben Magenta und Cyan. Der Tintennachschub wird daher bald nach dem Kauf fällig.

Selbst auf Basis der XL-Patronen kommt Sie der Unterhalt des Epson Workforce WF-2960DWF teuer: Wir errechnen für eine schwarzweiße ISO-Seite 5,8 Cent, für das Farbblatt sogar 14 Cent. Der Kauf eines Multipacks reduziert die Schwarzweiß-Seite auf 4,4 Cent, erhöht gleichzeitig die Farbseite auf 15,5 Cent, da sich hier ein Preis pro Patrone ergibt und nicht zwischen Schwarz und Farben unterschieden wird. Senken lassen sich die hohen Folgekosten aber beispielsweise über das Abo-Modell „Ready Print Flex“ des Herstellers. Es sieht unterschiedliche Monatstarife vor, die sich aus dem persönlichen Druckvolumen ergeben. Im Stromverbrauch erweist sich der Epson Workforce WF-2960DWF als genügsam: Selbst im WLAN sinkt der Verbrauch im Ruhemodus auf 0,8 Watt, ausgeschaltet sogar auf 0,0 Watt – lobenswert.

Wie wir im Test von Multifunktions-Druckern genau vorgehen, haben wir im Beitrag “Multifunktions-Drucker: Wie wir testen” zusammengefasst.

Testergebnisse und Ausstattung

Epson Workforce WF-2960DWF: Test-Ergebnisse Druckqualität s/w: Text, hohe Aufl. / Text, normale Aufl. gut / gut Druckqualität s/w: Grafik, normale Aufl. / Grafik, hohe Aufl. gut / sehr gut Druckqualität Farbe: PDF, normale Aufl. / A4-Foto, normale Aufl. sehr gut / sehr gut Druckqualität Farbe: A4-Foto, hohe Aufl. / randl. Foto, hohe Aufl. sehr gut / gut Farbtreue Drucker 12 von 24 Treffern Scanqualität: Gesamteindruck / Bildschärfe gut / sehr scharf Kopierqualität: s/w / Farbe gut / gut Drucktempo s/w: 1 Seite Text, hohe Qual. / 10 Seiten Text, nomale Qual. 0:29 / 0:44 Minuten Drucktempo Farbe: 10 Seiten PDF, normale Qual. / A4-Foto, nomale Qual. 2:44 / 0:25 Minuten Drucktempo Farbe: A4-Foto, hohe Qual. / randl. Foto, hohe Qual. 2:45 / 2:27 Minuten Scantempo: Farbe / Text / Vorschau / Graustufen (300 ppi) 0:32 / 0:13 / 0:11 / 0:14 Minuten Kopiertempo (s/w): 5 Seiten / 1 Seite (Werkseinstellung) 0:41 / 0:17 Minuten Kopiertempo (Farbe): 1 Seite (Werkseinstellung) 0:31 Minuten Stromverbrauch: Aus / Ruhemodus / Betrieb 0,0 / 0,7 / 12,0 Watt