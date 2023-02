Windows 11: Videos schneiden mit Clipchamp – so geht´s

Gleich, ob Sie kleine Videoclips für TikTok oder Instagram brauchen oder längere Videos bei Youtube online stellen wollen. Mit dem kostenlosen Video-Editor Clipchamp gelingt das in kürzester Zeit. Lassen Sie sich inspirieren und nutzen Sie die Vorlagen, um schnellstmöglich das eigene Video anzufertigen.

Clipchamp gibt es als Desktop-App im Microsoft Store und als reine Webanwendung. Wobei: Die Desktop-App ist im Grund eine Mogelpackung – Sie packt die Clipchamp-Webseite in ein eigenes Fenster.

Die Desktop-App von Clipchamp installieren Sie im Microsoft Store unter Windows 10 und 11. Lassen Sie sich nicht von vergleichsweise schlechten Bewertungen abschrecken. Christoph Hoffmann

Zur von Clipchamp Nutzung ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Sie können bestehende Konten bei Microsoft und Google nutzen oder sich mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Die Angabe Ihres Alters und die Auswahl Ihrer Interessen hilft Clipchamp, für Sie passende Vorlagen bereit zu stellen.

Erster Start: Vorlage auswählen und Inhalte einfügen

Nach der Anmeldung mit Ihrem Konto empfängt Sie die Clipchamp-Oberfläche. Sie können nun eine der vorgeschlagenen Vorlagen auswählen oder die Suche beginnen. Tippen Sie dazu einen Suchbegriff ein und wählen Sie aus den Treffern aus. Mit einem Klick auf „Diese Vorlage verwenden“ im Detailfenster wird sie in den Video-Editor geladen.

Wählen Sie eine der zahlreichen Vorlagen für ein neues Videoprojekt aus und laden Sie das Projekt in den Video-Editor. Christoph Hoffmann

Das Video-Template lässt sich nun mithilfe der zahlreichen Werkzeuge anpassen und für Ihre Bedürfnisse personalisiere. Fügen Sie beispielsweise eigenes Filmmaterial und Hintergrundmusik sowie Text und andere Grafikelemente hinzu. Die entsprechenden Werkzeuge finden Sie in den Leisten am linken und rechten Fensterrand.

Im Video-Editor stehen Ihnen alle benötigen Funktionen zur Verfügung. Sie können die Vorlage beliebig anpassen und eigene Inhalte einfügen. Christoph Hoffmann

Haben Sie etwa ein Video per Drag & Drop oder das Plus-Zeichen in der linken Seitenleiste hinzugefügt, können Sie es auf die passende Länge schneiden. Damit entfernen Sie unerwünschte Teile und rücken die wichtigsten Aufnahmen ins Rampenlicht. Ist der Videoclip in der Zeitleiste und grün markiert, setzen Sie die Marker des Clips nach links und rechts, um das Video zuzuschneiden. Beachten Sie: Der Hintergrundton wird dabei ebenfalls zugeschnitten.

Alternativ lässt sich das Video auch splitten, um einen Clip zu trennen und ihn dann zuzuschneiden, indem Sie die grünen Ziehpunkte nach links und rechts ziehen. Mit den Tastenkombinationen von Clipchamp (siehe unten) klappt das übrigens einfach und schnell.

Weitere Funktionen im Video-Editor sind das Drehen (in 90-Grad-Schritten) und Spiegeln (horizontal und vertikal) von Videos und Webcam-Aufnahmen sowie das Zurechtschneiden von Videos auf voreingestellte oder frei definierte Größen. Mit Filtern, Übergängen und Überblendungen geben Sie dem Video mehr Pep.

Unser Tipp: Spielen Sie mit den Funktionen und probieren Sie die Möglichkeiten aus. Jede Änderung können Sie rückgängig machen.

Ihren ersten fertigen Video-Clip speichern Sie nach einem Klick auf den „Exportieren“-Button. Wählen Sie die gewünschte Videoqualität und den Speicherort (lokal oder online) aus. Den Clip im MP4-Format können Sie dann mit einem Videoplayer abspielen. Sollte er Ihnen (noch) nicht gefallen, lässt er sich weiter bearbeiten.

Die wichtigsten Clipchamp-Tastaturkürzel

Es gibt viele Funktionen in Clipchamp, die sich mit einem Hotkey schneller und bequemer ausführen lassen. Hier die Übersicht.