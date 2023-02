Online-Banking: 9 Tipps zum Schutz vor Phishing

Am sichersten erledigen Sie Bankgeschäfte auf zwei voneinander getrennten Geräten: Rufen Sie die Banking-Website Ihrer Bank zu Hause am Desktop-PC oder Notebook auf. Die TANs zur Bestätigung von Überweisungen empfangen oder erzeugen Sie auf Ihrem Handy oder per TAN-Generator. Ein Hacker müsste beide Geräte kompromittieren, was unwahrscheinlich ist.