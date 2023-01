News

Bundesbank warnt vor mehr Falschgeld – so erkennen Sie die Blüten

Immer mehr Falschgeld kursiert. An diesen Orten wird Falschgeld am häufigsten verbreitet, diese Geldscheine werden am meisten gefälscht und so erkennen Sie Falschgeld (inklusive Gratis-Onlinekurse).