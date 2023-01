RAM-Preise im Sinkflug: 32 GB Speicher DDR4 von Kingston nie günstiger

Ein potenter Gaming-PC sollte heutzutage über mindestens 32 GB RAM verfügen. Wer derzeit darüber nachdenkt RAM zu kaufen, um seinen PC aufzurüsten oder sich einen neuen Gaming-Rechner zusammenzustellen, profitiert von aktuell sinkenden Preisen für DDR4-Speicher. Bei Amazon lassen sich derzeit 32 GB DDR4-3600 von Kingston günstig wie nie kaufen. Ob das Angebot einen Kauf rechtfertig, erfahren Sie hier. Zudem haben wir weiter unten noch weitere spannende Spar-Deals bei Amazon zusammengestellt.

Speicher-Preise im Sinkflug: 32 GB RAM günstig wie nie kaufen

Kingston

Zwar lassen sich seit längerem auch schon DDR5-Speicher kaufen, doch benötigt man dafür ein passendes Mainboard und die Preise für DDR5-RAM sind noch deutlich höher als für DDR4. Generationswechsel haben stets zur Folge, dass man Produkte der alten Generation günstiger bekommt. Jetzt bietet Amazon 32 GB RAM DDR4-3600 von Kingston für nur noch 91,89 Euro an. Das Speicher-Kit Kingston Fury Beast RGB besteht aus zwei 16-GB-Riegeln, die über RGB-Beleuchtung verfügen. Ganz nach den eigenen Vorlieben erstrahlen die Speicherriegel in Blau, Rot, Grün oder einer anderen RGB-Farbe. Zwar lag der Preis des 32-GB-Kits von Kingston Anfang Januar bereits in diesen Preisregionen. Man musste jedoch noch fast 20 Euro mehr für den PC-Speicher bezahlen. Als Alternative haben wir ein weiteres Tiefstpreis-Angebot von Amazon für Sie. Auch 32 GB Speicher von Corsair mit 3.600 MHz gibt es derzeit günstig wie nie zuvor. Für das ebenfalls mit RGB-Feature ausgestattete RAM-Kit zahlt man beim Versandriesen aktuell 99 Euro.

RAM-Kits 32 GB DDR4-3600 zu Tiefstpreisen bei Amazon

Gaming-Monitore und mehr: Weitere Spar-Tipps bei Amazon

Abseits des Tiefstpreis-Deals für 32 GB RAM DDR4 von Kingston laufen bei Amazon derzeit spannende Rabatt-Aktionen. So bietet der Händler Gaming-Monitore von Acer mit Rabatten von bis zu 35 % an, unter anderem den 32-Zoll-Monitor Acer Predator mit WQHD-Auflösung und 170 Hz Bildwiederholrate. Auch wer aktuell Bedarf an Werkzeug hat, sollte bei Amazon vorbeischauen. Zahlreiche Elektrowerkzeuge sowie Messtechnik und Zubehör von Bosch Professional lassen sich derzeit mit hohen Rabatten kaufen. Smartphones von Xiaomi und Gaming-Laptops sowie Notebooks für Freizeit und Homeoffice von Asus gibt es ebenfalls zu Aktionspreisen. Wer keine der zahlreichen Rabatt-Aktionen und Tagesdeals bei Amazon verpassen möchte, kann gleich in der Aktions-Übersicht stöbern.

Rabatt-Aktionen bei Amazon

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben RAM 32 GB DDR4 von Kingston

Wer sich neben RAM 32 GB DDR4 von Kingston für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.