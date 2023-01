Google stiehlt deutscher Großstadt eine ihrer Hauptstraßen im Stadtzentrum

Google allmächtig: Wer auf Google Maps nach der Königstraße in Fürth sucht, findet nichts mehr. Stattdessen wird nur noch der “Obstmarkt” als Adresse angezeigt. Doch die Königstraße gibt es natürlich in Fürth. Mehr noch: Die Königstraße ist nicht irgendeine Nebenstraße, sondern sogar eine der wichtigsten Hauptstraßen im Herzen von Fürth. Dass Google Maps diese wichtige Straße nicht mehr kennt, ist also keine Bagatelle.

Denn wie der Bayerische Rundfunk berichtet, irren Lieferdienste ratlos in Fürth umher, um ihre Waren an Adressen in der Königstraße zustellen zu können. Für Ortskundige mag das kein Problem sein, doch wer jetzt in Fürth unterwegs ist und nicht von selbst weiß, wo die Königstraße ist, hat derzeit ein Problem, wenn man Google Maps zur Navigation verwendet. Sogar das Rathaus von Fürth zeigt Google Maps unter der falschen Adresse “Obstmarkt”.

So finden Sie die Königstraße auch ohne Google Maps

Andere Kartendienste wie Bing Maps von Microsoft oder Apple Karten zeigen die Königstraße dagegen korrekt an. Hier ein Vergleich:

Google Maps:

Google Maps

Bing Maps:

Microsoft

Nutzen Sie zur Navigation in Fürth derzeit also besser nicht Google Maps, sondern alternative Dienste oder Navigationsgeräte.

So reagiert die Stadt

Die Stadt Fürth erfuhr Ende letzter Woche erstmals von den Problemen der Lieferdienste, die ihre Sendungen an eine Adresse in der Königstraße liefern wollten.

Die Stadt Fürth twittert dazu diesen Kommentar:

Google, wir müssen reden! Ohne Vorwarnung hast Du uns die #Königstraße genommen. Rathaus, Stadttheater, Jüdisches Museum und viele Innenstadtbewohner*innen residieren seit Tagen unter der Adresse "Obstmarkt", die sich eigentlich nur im Bereich der Buswendeschleife befindet. pic.twitter.com/N9HpQN8otM — Stadt Fürth (@stadtfuerth) January 30, 2023

Im weitere Verlauf dieses Tweets zeigen die Fürther Stadt-Verantwortlichen Humor:

Wir fragen uns: Bist Du sauer, weil wir bei der Geoinformation mit GIS auf unseren eigenen Kartendienst setzen? Oder gar um die neulich im Stadtrat beschlossenen Umgestaltungspläne zu sabotieren?

Die Stadt Fürth beziehungsweise deren Twitterteam fährt fort::

Bis jetzt ist noch keine Lösegeldforderung im Rathaus eingegangen. Auch sonst erreicht uns kurioserweise keine Post. Wir bleiben dran und fordern #FreeTheKönigstrasse! @googlemaps

Lebensgefährliche Folgen scheint Googles Aussetzer aber bisher nicht zu haben. Denn der Bayerische Rundfunk berichtet, dass die Rettungsdienste ortskundig seien und auch ohne Google Maps ihre Adressen finden würden. Bei Taxifahrern sei es ähnlich.

Der Fehler sei bereits an Google Maps gemeldet worden. Bisher hat Google diesen Fehler aber nicht beseitigt. Somit gilt auch weiterhin: #FreeTheKönigstrasse.