Samsung Galaxy S23 mit 256 GB-Speicher für den Preis von 128 GB erhalten (nur bis 16.02.!)

Das Warten auf das endgültige Design und die Ausstattung der drei neuen S23-Modelle hat ein Ende. Samsung hat das Galaxy S23, Galaxy S23+ und das Galaxy S23 Ultra bei seinem ersten Unpacked-Event in diesem Jahr vorgestellt. Zeitgleich startete der Vorverkauf bei O2. Dort erhalten Sie die Smartphones günstig – in Kombination mit einem Handytarif.

Samsung Galaxy S23 mit Tarif vorbestellen ab 49,99 Euro

Doppelter Speicher für Vorbesteller

Wer sein Galaxy S23 bis zum 16. Februar vorbestellt, profitiert von der Samsung-Speicheraktion: Wer das Smartphone S23 mit 256 GB Speicher bestellen möchte, erhält es einmalig zum Preis des 128-GB-Modells! Beim S23+ und S23 Ultra muss man für das Top-Modell mit 512 GB Speicher nur den Preis der 256-GB-Variante bezahlen. Das entspricht einem Preisvorteil von rund 120 beziehungsweise 190 Euro.

Außerdem gibt es eine Trade In-Aktion von Samsung: Bei Inzahlungnahme eines gebrauchten Smartphones gibt es per Trade-In bis zu 150 Euro als Gutschrift.

Alle Galaxy S23-Modelle mit Tarif und Speichervorteil

Bestpreis-Aktion im Tarif-Bundle

In Verbindung mit dem O2-Tarif Free M Boost 40 GB sparen Sie bei den drei Galaxy-S23-Modellen und bezahlen Ihr Wunsch-Smartphone bequem in 36 Monatsraten ab:

Galaxy S23 mit Free M Boost : 49,99 Euro im Monat

Galaxy S23+ mit Free M Boost: 54,99 Euro im Monat

Galaxy S23 Ultra mit Free M Boost: 59,99 Euro im Monat

Wie gut ist das O2-Angebot aus S23 und 40-GB-Tarif?

Das sind die Standard-Preise für das neue Samsung Galaxy S23: Das kleinste Modell startet bei 950 Euro in der Speicherausstattung mit 128 GB. Das Galaxy S23+ mit 256 GB Speicher kostet 1.200 Euro und das S23 Ultra 1.400 Euro.

Rechnet man den O2-Tarif Free M Boost 40 GB mit 29,99 Euro aus dem Monatspreis heraus, kosten die drei Smartphones 20, 25 und 30 Euro monatlich und gesamt über 36 Monate dann 720, 900 und 1.080 Euro zuzüglich des Anschlusspreises von 39,99 Euro. Das heißt: Sie sparen mindestens 230 und bestenfalls 320 Euro.

Tipp: S23 Ultra-Modell mit Tarif und Galaxy Watch5 LTE

In Verbindung mit dem Tarif-Bundle gibt es das S23 Ultra zusammen mit der Smartwatch Galaxy Watch5 LTE in Schwarz für nur 64,99 Euro monatlich – also nur fünf Euro mehr. Sie bezahlen dann für die Smartwatch über die gesamte Vertragslaufzeit 180 Euro und sparen gegenüber dem aktuellen Straßenpreis über 70 Euro.

Samsung Galaxy S23 Ultra mit Watch5

Handytarif O2 Free M Boost mit 40 GB

40 GB Highspeed-Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

4G LTE/5G

Ideal nutzbar für: Video-Streaming in HD-Qualität, als Hotspot für ein weiteres Gerät u.v.m.

Allnet-Flat Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

Auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar

Hier Samsung Galaxy S23 bei O2 vorbestellen

