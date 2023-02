Twitter-Kontakte zu Mastodon umziehen

Damit der Umzug dorthin möglichst stressfrei und inklusive aller liebgewonnenen Twitter-Kontakte über die Bühne geht, hat Mastodon-Nutzer Luca (@Luca@vis.social) das Onlinetool Fedifinder entwickelt, das Twitter- Kontakte nach Mastodon- Handles im Profil oder im angepinnten Tweet durchsucht. Klicken Sie also auf „Authorize to extract handles“, und melden Sie sich mit Ihren Twitter-Zugangsdaten an.

Ignorieren Sie die nächste Meldung, dass in Ihrem Profil kein Handle gefunden wurde, und klicken Sie stattdessen auf „Scan followings“. Anschließend erhalten Sie eine Ergebnisliste, die die gefundenen Twitterer, ihre Mastodon-Handles sowie die Server, auf denen sie sich befinden, enthält. Klicken Sie auf „Export fedifinder_account.csv“, um die Liste zu importieren.

Möchten Sie von Twitter zu Mastodon umziehen, können Sie Ihre Twitter-Kontakte mittels eines einfachen Onlinetools auslesen lassen und importieren. IDG

Erstellen Sie nun unter https://joinmastodon.org/de ein neues Konto. Bei der Serverwahl können Sie sich an Ihren Freunden/Kontakten orientieren oder anhand Ihrer Interessen wählen. Der Kontakt ist später aber auch mit Nutzern auf anderen Servern möglich. Öffnen Sie die „Einstellungen“ und „Import“. Lassen Sie den Eintrag „Folgeliste“ bestehen und laden Sie die csv-Datei über „Durchsuchen“ und „Liste importieren“. Haben Sie bereits manuell Kontakte hinzugefügt, wählen Sie „Zusammenführen“. Laden Sie sich nun die offizielle Mastodon-App aus dem Play Store, und starten Sie sie. Nach der Anmeldung sind Ihre Twitter- Kontakte übernommen.

Tipp: Mastodon: Das bietet die deutsche Twitter-Alternative