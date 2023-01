Cherry Stream Protect: Silikon-Schutzmembran für Tastaturen

Egal ob im Büro oder daheim: Eine Tastatur ist relativ empfindlich, wird jedoch im täglichen Einsatz oft größeren Risiken ausgesetzt. Schnell ist der Kaffee verschüttet oder Krümel landen zwischen den Tasten und sorgen früher oder später für ein Verklemmen einzelner Tasten. Mit der Cherry Stream Protect Membrane bietet der deutsche Hersteller Cherry eine Schutzmembran für die hauseigenen Tastaturen an. Diese wird auf die Tastatur gelegt und sorgt nicht nur für einen Schutz gegen Flüssigkeiten oder Krümel, sondern ermöglicht auch den problemlosen Weiterbetrieb der nun geschützten Tastatur.

Cherry Stream Protect Membrane bei Amazon (noch nicht lieferbar)

Einfaches Desinfizieren der Membran

Die Schutzmembran Cherry Stream Protect Membrane entstand in Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen Active Key. Laut Hersteller soll die Silikonauflage das Tippgefühl nicht beeinflussen. Die relativ dicke Silikonoberfläche dürfte dennoch für ein ungewohntes Gefühl sorgen. Gleichzeitig würden auch die Beschriftungen der Tastenkappen geschützt, die sich bei einem mehrjährigen Betrieb durchaus nach und nach auflösen können. Reinigen lässt sich die Matte bei Bedarf mit Wasser, Seife oder Geschirrspülmittel. Auch ein Abwischen oder Desinfizieren der auf die Tastatur aufgelegten Schutzmembran ist möglich. Damit eigne sich die Schutzmembran auch für Rechner, die von mehreren Nutzern verwendet werden, beispielsweise in Co-Working-Spaces oder in Universitäten.

Noch nicht lieferbar

Die Schutzauflage ist mit allen Versionen der Cherry-Stream-Tastaturen kompatibel. Einzeln soll die Membran um die 20 Euro kosten. Alternativ bietet der Hersteller auch ein Set aus Schutzmembran und Cherry Stream Protect Keyboard für knapp 60 Euro an. Weder das Set noch die Schutzmembran sind aktuell beim Online-Händler Amazon lieferbar. Dort kann man sich jedoch per E-Mail über die Lieferbarkeit informieren lassen.