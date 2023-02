Galaxy S23 vs. Galaxy S22: Was soll ich kaufen?

Mit der Vorstellung der neuen Galaxy-S23-Serie stellen sich viele Nutzer die Frage, ob sie jetzt zum Galaxy S22 (Plus) oder zum neuen Galaxy S23 (Plus) greifen sollen. Wir vergleichen die beiden Generation miteinander, um Ihnen die Unterschiede aufzuzeigen. So fällt Ihnen die Kaufentscheidung sicher leichter. Und hier haben wir die beiden Ultra-Modelle miteinander verglichen.

Bevor wir auf die wichtigsten Änderungen eingehen, finden Sie hier erst einmal die Spezifikationen im Vergleich:

Daten Galaxy S23 Galaxy S22 Galaxy S23+ Galaxy S22+ Display-Technik Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Display 6,1 Zoll, FHD+ 6,1 Zoll, FHD+ 6,6 Zoll, FHD+ 6,6 Zoll, FHD+ Frequenz 10 bis 120 Hertz 10 bis 120 Hertz 10 bis 120 Hertz 10 bis 120 Hertz Haupt-Cam Triple-Cam Triple-Cam Triple-Cam Triple-Cam Kamera-Details 50 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 10 MP Tele (3x Zoom) 50 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 10 MP Tele (3x Zoom) 50 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 10 MP Tele (3x Zoom) 50 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 10 MP Tele (3x Zoom) Frontkamera 12 MP 10 MP / 4K Video 12 MP 10 MP / 4K Video S Pen Support nein nein nein nein Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) Exynos 2200 (4nm) Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) Exynos 2200 (4nm) RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Speicher 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB 256 GB / 512 GB 128 GB / 256 GB erweiterbar? nein nein nein nein Dual-SIM ja ja ja ja Mobiles Internet 5G 5G 5G 5G Akku 3900 mAh 3700 mAh 4700 mAh 4500 mAh Schnellladen (kabelgebunden) 25 Watt 25 Watt 45 Watt 45 Watt Maße 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 70,6 x 146 x 7,6 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm 75,8 x 157,4 x 7,6 mm Gewicht 168 Gramm 168 Gramm 196 Gramm 196 Gramm Preis (UVP) 949 € | 1009 € 849 € | 899 € 1199 € | 1319 € 1049 € | 1099 € Marktstart 17. Februar 2023 11. März 2022 17. Februar 2023 11. März 2022

Minimalistisches Design beim Galaxy S23

Samsung gleicht das rückseitige Kamera-Design der beiden Standard-Modell an das des Ultras an. Bedeutet: Der Kamerabuckel verschwindet. Stattdessen sind die Kamera jetzt einzeln im Gehäuse platziert. Das Design ist entsprechend schön minimal gehalten.

Das Display ist weiterhin flach gebaut, die Ecken sind abgerundet. Insgesamt liegen die Geräte weiterhin sehr gut in der Hand.

Leistung: Endlich Snapdragon statt Exynos

Während die Galaxy-S-Vorgänger alle auf Samsungs eigenen Exynos-Prozessor in Europa setzten, kamen Nutzer in anderen Regionen in den Genuss der Snapdragon-CPUs von Qualcomm. Der Nachteil für deutsche Nutzer: Samsung eigene Entwicklung ist langsamer, wie die letzte Generation zeigt: Die US-Version des Galaxy S22 ist tatsächlich stärker als die europäische Variante mit Samsungs Exynos 2200.

Nun setzen auch hierzulande jetzt alle Modelle auf den neuen Snapdragon 8 Gen 2 – dem aktuell stärksten Mobil-Prozessor in Android-Smartphones, wie die Benchmark-Rangliste von Antutu beweist.

In den Galaxy-S23-Geräte steckt allerdings eine exklusive Version der CPU mit dem Zusatz “for Galaxy”. Der Hauptkern hat eine höhere Taktung. Wir sind gespannt, wie sich das auf die Benchmarkergebnisse auswirkt.

Kamera: Keine nennenswerten Änderungen

Während die Kamera des Galaxy S23 Ultra von 108 auf 200 Megapixeln steigt, bleibt die Auflösung beim S23 und S23+ bei maximal 50 Megapixel. Qualitativ konnten wir im ersten Hands-On keine größeren Unterschiede feststellen. Das werden wir im ausführlichen Test noch einmal genauer unter die Lupe nehmen.

Speicher: Doppelte Größe beim Galaxy S23+

Das Galaxy S23 bekommen Sie wie den Vorgänger mit 128 oder 256 GB. Beim größeren Galaxy S23+ entfällt nun die 128-GB-Version, die Mindestgröße liegt nun bei 256 GB. Zur Auswahl stehen außerdem noch 512 GB.

Größerer Akku, längere Laufzeit

Samsung vergrößert die Akkukapazität der Standard-S23-Modelle um jeweils 200 mAh auf 3900 und 4700 mAh. Das, und der Fakt, dass Samsung den neuen Snapdragon-Prozessor einsetzt, wird wohl für eine deutlich längere Akkulaufzeit sorgen. Noch konnten wir leider keinen ausführlichen Akkutest durchführen, dieser folgt. Allerdings ist die neue CPU nicht nur stärker, sondern auch energieeffizenter als zuvor.

Während der Akku im Galaxy S22 noch ein großer Kritikpunkt war, wird dieses Problem wohl ausgemerzt werden.

Die Ladegeschwindigkeit bleibt leider gleich gegenüber dem Vorgänger mit 25 bzw. 45 Watt.

Fazit: Galaxy S23 gegen Galaxy S22

Der Einstiegspreis vom Galaxy S23 ist um 100 Euro gestiegen – von 849 auf 949 Euro. Wer die größere Plus-Variante möchte, muss 150 Euro mehr ausgeben. Allerdings ist auch die Mindstgröße des Speichers von 128 auf 256 GB gestiegen. Vergleicht man diese Variante, dann ist der Preis um 100 Euro gestiegen.

Dafür bekommen Sie jetzt allerdings ein minimalistisches Design, das an das Ultra angelegt ist und sich sehr edel anfühlt. Außerdem bekommen nun auch deutsche Nutzer die Leistung der Snapdragon-CPUs zu spüren. Die neueste Version ist die stärkste auf dem Mobilmarkt. Sie bekommen nicht nur die beste Leistung, sondern auch eine bessere Akkulaufzeit gegenüber dem Vorgänger.

Beim Galaxy S23 Ultra hat sich das Warten definitiv gelohnt aufgrund der 200-Megapixel-Kamera und dem neuen Prozessor. Beim S23 sind die größten Änderungen das schickere Design und ebenfalls die leistungsstärkste CPU. Generell würden wir bei den Standard-Modellen aber sagen, dass Sie auch weiterhin zum Vorgänger greifen können. Wer aber noch ein älteres Samsung-Handy besitzt, de