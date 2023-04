Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 14 Pro (Max): Der große Vergleich

Samsung und Apple sind die beliebtesten Smartphone-Marken. Wir finden heute raus, wer das beste Handy auf dem Markt baut – wir vergleichen das brandneue Galaxy S23 Ultra mit dem Apple-Flaggschiff iPhone 14 Pro (Max).

Damit Sie einen ersten groben Überblick über die Unterschiede bekommen, finden Sie hier die Spezifikationen in der Tabelle:

Daten Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Pro (Max) Display-Technik Dynamic AMOLED Super Retina XDR Display 6,8 Zoll (3088 x 1440 Pixel) Pro: 6,1 Zoll (2556 x 1179 Pixel) | Pro Max: 6,7 Zoll (2796 x 1290 Pixel) Bildwiederholrate bis zu 120 Hertz bis zu 120 Hertz Hauptkamera Quad-Cam Triple-Cam Kameradetails 200 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 2x 10 MP Tele (3x & 10x Zoom) 48 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 12 MP Tele Frontkamera 12 MP 12 MP S Pen Support ja (im Gehäuse integriert) nein Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) Apple A16 Arbeitsspeicher 8 GB RAM | 12 GB RAM 6 GB RAM Speicher 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 GB / 256 GB / 515 GB / 1 TB erweiterbar? nein nein Dual-SIM ja ja Mobiles Internet 5G 5G Akku 5000 mAh 3200 mAh | 4323 mAh Schnellladen (kabelgebunden) 45 Watt 26 Watt Maße 163,4 x 78,1 x 8,9 mm Pro: 147,5 x 71,5 x 7,9 mm | Pro Max: 160,7 x 77,6 x 7,9 mm Gewicht 233 Gramm Pro: 206 Gramm | Pro Max: 240 Gramm Preis (UVP) 1399 € | 1519 € | 1899 € ab 1.299 € | ab 1.499 € Marktstart 17. Februar 2023 16. September 2022

Design und Display im Vergleich

Schauen wir uns die Displays an, vergleichen wir quasi Samsung mit Samsung. Denn Samsung produziert die OLED-Bildschirme für Apple – aber auch für viele andere Top-Hersteller.

Sie bekommen bei beiden Smartphones OLED-Screens mit der sogenannten LTPO-Technik, wodurch die Bildschirme die Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz automatisch an das anpassen, was Sie auf dem Handy gerade machen. Wenn Sie beispielsweise einen Artikel lesen, ist die Bildfrequenz gering. Und wenn Sie zocken, ist sie hoch. Das spart am Ende etwas Akku.

Das Display des Galaxy S23 Ultra ist mit 6,8 Zoll größer als die beiden iPhone-Screens. Außerdem löst es auch noch höher auf. Grundsätzlich werden Sie aber auch auf den 14-Pro-Modellen keine einzelnen Pixel erkennen, weil die Punktedichte auch hier hoch genug ist.

Design ist natürlich Geschmackssache – generell sind sowohl das Galaxy S23 Ultra als auch das iPhone 14 Pro sehr hochwertig verarbeitet. Der Rahmen vom iPhone ist komplett flach gehalten, das 14 Pro ist also eher kantig gehalten. Der Rahmen vom Galaxy S23 Ultra ist jetzt etwas mehr abgerundet als zuvor, wodurch es angenehmer in der Hand liegt. Während die Ecken beim iPhone abgerundet sind, sind sie beim Samsung-Handy spitzer.

Apple verbaut seit Jahren den Kamerabuckel auf der Rückseite. Von diesem hat sich Samsung beim S22 Ultra verabschiedet und verbaut seitdem die Kameras einzeln im Gehäuse. Das sieht sehr edel und schick aus.

Eine optische Änderung gibt es beim iPhone 14 Pro dann aber doch noch: Apple entfernt die klassische breite Notch und setzt jetzt auf die sogenannte Dynamic Island. Die Frontkamera ist direkt im Display integriert wie beim S23 Ultra. Allerdings bietet Apple eine durchaus coole Software-Lösung mit der dynamischen Insel an, um Zusatzinfos zu Apps anzuzeigen.

Performance

Ein Highlight im Galaxy S23 Ultra ist, dass Samsung endlich auch in Deutschland auf eine Qualcomm-CPU setzt, statt den eigenen Exynos-Prozessor zu verwenden. Der Vorteil: höhere Performance bei weniger Stromverbrauch. Mit dem brandneuen und exklusiven Chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy erreichen wir im Antutu-Benchmark die zum Testzeitpunkt höchste Punktzahl – mittlerweile führt die Rangliste das Gaming-Smartphone Redmagic 8 Pro+ von Nubia an.

Der Benchmark berücksichtigt nicht nur die CPU-Leistung, sondern auch Speicher und UX.

In der Antutu-Rangliste führt das iPhone 14 Pro Max die Rangliste unter den Handy-Modellen mit iOS an. Denn wir können in diesem Benchmark die Modelle leider nicht direkt miteinander vergleichen, da sie auf verschiedenen Plattformen basieren – wie Antutu selbst angibt.

Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass der von Apple selbst entworfene Chip A16 extrem performant ist und im iPhone Höchstleistungen bietet – hier kommt auch der Vorteil ans Tageslicht, dass alles aus einem Haus kommt und so optimal aufeinander abgestimmt ist.

Im Alltag brauchen Sie sich bei keinem der beiden Geräte Sorgen um die Leistung machen – davon steht Ihnen mehr als genug zur Verfügung.

Kamera

Die Kameras in diesen beiden Geräten haben unterschiedlich viel zu bieten: Das Galaxy S23 Ultra kann Fotos mit bis zu 200 Megapixel schießen, das iPhone 14 Pro jetzt neuerdings mit 48 Megapixel.

Der Zoom im S23 Ultra ist sehr stark, Sie können bis zu 100-fach digital vergrößern – da kommt das iPhone mit seinem 15-fachen Zoom nicht hinterher, auch der 3x optische Zoom im iPhone 14 Pro stinkt im Vergleich zum 10x optischen Zoom im S23 Ultra eher ab.

Für einen Vergleich haben wir die jeweils höchste Auflösung verwendet und geschaut, welches Gerät denn nun die besseren Fotos macht. Alle Fotos finden Sie im Video unten:

Im direkten Vergleich fällt auch, dass die 200 Megapixel des Galaxy S23 Ultra ihre Vorteile haben. Bilder sind schärfer, wobei Texturen oft auch schwammiger sind. Text ist besser lesbar. Generell merkt man aber, wie sehr das Samsung-Handy bei den Farben nachhilft.

Bei optisch gezoomten Bildern ist zwar das Bildrauschen beim iPhone höher, aber dafür sieht man mehr von der Textur. Beim S23 Ultra arbeitet der Weichzeichner zu stark.

Beim Nachtmodus überzeugt das S23 Ultra zwar mit den Farben, bei der Schärfe überzeugt jedoch das iPhone 14 Pro mehr.

Akku: Laufzeit und Aufladen

Die Akkulaufzeit in der Praxis ist bei beiden Smartphones nahezu identisch, 1,5 Tage schaffen Sie mit dem S23 Ultra und iPhone 14 Pro auf jeden Fall. Im Benchmark hat das 14 Pro leicht die Nase vorn, was sich auf die Praxis aber nicht so stark auswirkt.

Einen größeren Unterschied gibt es bei der Ladegeschwindigkeit. Sie laden das S23 Ultra mit maximal 45 Watt – das 14 Pro lädt gerade mal mit etwa der Hälfte. Obwohl der Akku mit 5000 mAh im S23 Ultra rund 700 mAh größer ist als im iPhone 14 Pro, lädt es eine Stunde schneller auf. Das iPhone braucht tatsächlich über 2 Stunden und 20 Minuten, bis es voll ist.

Ein Netzteil ist bei beiden nicht dabei, das müssen Sie entweder haben oder extra kaufen.

Sicherheit

Das iPhone 14 Pro bietet mit der Face-ID eine der besten Gesichtserkennungen im Smartphone-Bereich an. Apple-Nutzer müssen allerdings auf einen Fingerabdruck-Sensor verzichten, der in vielen Situationen sehr nützlich sein kann. Von Jahr zu Jahr wird auch immer wieder spekuliert, wann Apple die Touch-ID zurückbringt – bislang gibt es hierzu aber noch keine Informationen.

Das Galaxy S23 Ultra können Sie sowohl mit Ihrem Gesicht als auch Ihren Fingern entsperren. Der Fingerabdruck-Sensor sitzt dabei unter dem Display-Glas. Da hier ein Ultraschall-Sensor zum Einsatz kommt, entsperrt das Handy sehr schnell.

Ihren Fingerabdruck können Sie nicht nur dazu verwenden, das Smartphone zu entsperren. Sondern auch, um kein Passwort bei bestimmten Anwendungen wie Banking-Apps eingeben zu müssen. Die biometrische Authentifizierung ist sicher.

Software

Samsung verspricht vier große Android-Updates. Ab Werk läuft das Galaxy S23 Ultra mit neuestem Android 13, Nutzer werden demnach noch auf Android 17 updaten können.

Appl ist bekannt für seine lange Update-Garantie. Mit dem iPhone 14 Pro wurde auch iOS 16 veröffentlicht. Wahrscheinlich wird die Generation fünf Jahre lang mit neuen iOS-Versionen versorgt, weshalb Sie auch mit iOS 21 rechnen können.

Das bedeutet also, dass Sie das jeweilige Gerät extrem lange nutzen können, ohne sich ein neues Handy kaufen zu müssen, weil die Software alt ist oder die Performance merklich nachlässt.

Preis

Beide Smartphones sind teuer – keine Frage. Das Galaxy S23 Ultra startet laut UVP bei 1.399 Euro mit 256 GB Speicher. Das iPhone 14 Pro mit 6,1 Zoll beginnt bei 1.299 Euro – allerdings ist der Speicher mit 128 GB nur halb so groß. Wer ebenfalls 256 GB Speicher möchte, muss etwas mehr bezahlen – und zwar 1.429 Euro.

Das von der Größe noch vergleichbare Modell iPhone 14 Pro Max mit 6,7 Zoll Display und 128 GB kostet 1.449 Euro. Für die 256 GB Version müssen Sie dann schon 1.579 Euro hinblättern.

Der Vorteil bei Samsung: Die Handys werden in der Regel schneller günstiger. So gibt es das S23 Ultra im Preisvergleich aktuell schon deutlich reduziert!

Fazit

So – welches Handy ist jetzt besser? Ganz ehrlich: Bei den grundlegenden Features schenken sich die Geräte nicht viel – Akkulaufzeit, Performance, Display, Kamera – liegt alles auf einem ähnlichen Niveau.

Bei der Kamera bekommen Sie mit dem S23 Ultra die höhere Vielfalt, weil Sie mehr Möglichkeiten bei der Aufnahme haben. Der 100-fache Zoom ist zwar nicht immer druckreif, aber auf jeden Fall sehr beeindruckend. Die 200 Megapixel haben gerade bei feinen Details ihre Vorteile, wobei das iPhone 14 Pro auch nicht wirklich schlecht ist.

Es kommt darauf an, was Sie von der Kamera genau erwarten: Für Schnappschüsse sind beide Kameras mehr als ausreichend, Samsung hilft für unseren Geschmack zu sehr durch KI nach und bearbeitet die Bilder zu stark. Texturen sind oft nicht ganz so scharf, aber dafür sieht das gesamte Bild echt toll aus. Und das iPhone hat eben aufgrund des geringen Zooms so seine Nachteile. Es sind beides hervorragende Kamera-Systeme, wobei wir die des S23 Ultra insgesamt dann etwas besser finde.

Das iPhone 14 Pro bringt den genialen Vorteil des Ökosystems mit – alles ist untereinander vernetzt und der Austausch von Dateien & Co ist super simpel. Tatsächlich bekommen Sie das gleiche auch bei Samsung. Allerdings nutzen Android- und Windows-Nutzer auch Geräte unterschiedlicher Hersteller, da hier viel mehr Auswahl besteht. Bei Apple ist es eben nur Apple.

Wer sein Handy beispielsweise auch beruflich oder in der Uni nutzt, der wird auch den S Pen beim S23 Ulta zu schätzen wissen – das ist quasi ein Alleinstellungsmerkmal vom Samsung-Handy.

Insgesamt sind beide Smartphones auf ihre Weise extrem starke Geräte. Es ist eher eine Frage des Preises und des Ökosystems, für welches Modell Sie sich entscheiden. Aber Sie bekommen garantiert jeweils das beste Gerät mit Android bzw. iOS.