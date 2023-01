Samsung Galaxy Tab S7 FE bei Amazon über 30 Prozent günstiger

Bei Versandriesen Amazon gibt es das Galaxy Tab S7 FE von Samsung aktuell zum besonders günstigen Preis. So erhalten Sie das Samsung-Tablet momentan beim Versandriesen zu Preisen ab 449 Euro statt der UVP von 649 Euro bei der Variante in Schwarz – Sie sparen so rund 30 Prozent. Auch die anderen Farbvarianten erhalten Sie im Angebot: das Modell in Pink erhalten Sie für 459 Euro, Grün gibt es für 469 Euro.

Bei Amazon sparen Sie 200 Euro

Das Samsung Galaxy Tab S7 FE kommt mit 12,4-Zoll-Display und bietet dank des Snapdragon 750G-Prozessors genügend Leistung für Spiele, Streaming und mehr. Weiterhin erhalten Sie 64 GB Speicherplatz, der mit einer microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitert werden kann. Für den passenden Sound kommen Dual-Lautsprecher zum Einsatz, die auch Dolby Atmos unterstützen. Der 10.090-mAh-Akku hält bis zu 13 Stunden. Den Samsung-eigenen S-Pen erhalten Sie direkt dazu.

Samsung Galaxy Tab S7 FE CPU Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325), 4 x 2,40 GHz (ARM Cortex-A78) + 4 x 1,8 GHz (ARM Cortex-A55) RAM 4 GB LPDDR5 Speicher 64 GB Grafik Qualcomm Adreno 642L (iGPU) Display 12,4 Zoll, 2560 x 1600, 243 ppi, Multi-Touch, IPS Anschlüsse 1 x USB-C 3.0 mit DisplayPort Kameras 5 Megapixel, Gesichtserkennung (front), 8 Megapixel, AF (hinten) Akku Li-Ionen, 10090 mAh Abmessungen 284,8 x 185 x 6,3 mm Gewicht 608 g

