WLAN-Kennwort per Kommandozeile auslesen

Der Weg dorthin führt über die Systemsteuerung: Klicken Sie dort in der Symbolansicht auf „Netzwerk- und Freigabecenter“ und anschließend unter „Internet“ auf die Bezeichnung Ihres Funknetzes. Es folgt ein Klick auf den Button „Drahtloseigenschaften“ und im nachfolgenden Fenster ein Wechsel zum Register „Sicherheit“. Setzen Sie einfach ein Häkchen vor „Zeichen anzeigen“, und Sie können neben „Sicherheitsschlüssel“ das Passwort ablesen.

Das Netzwerk- und Freigabecenter kann man nutzen, um vergessene Passwörter anzuzeigen. Ein Häkchen setzen, und Windows zeigt Ihnen das Kennwort an. IDG

Auf diese Weise können Sie allerdings lediglich das Kennwort der aktuellen Verbindung einsehen. Windows speichert jedoch die Daten aller Netze, bei denen Sie sich jemals angemeldet haben. Um diese Kennwörter abzufragen, greifen Sie zur Kommandozeile: Tippen Sie cmd in das Suchfeld der Taskleiste und klicken Sie auf den Treffer „Eingabeaufforderung“. Geben Sie daraufhin den Befehl netsh wlan show profiles ein, gefolgt von Enter, um die in Windows gespeicherten WLAN-Netze zu sehen. Tippen Sie jetzt netsh wlan show profiles name=“[WLAN-Bezeichnung]“ key=clear ein und ersetzen Sie dabei „[WLAN-Bezeichnung]“ durch den Namen des Funknetzes. Nach einem Enter zeigt Windows das Kennwort im Abschnitt „Sicherheitseinstellungen“ neben „Schlüsselinhalt“ an.

Tipp: WLAN-Infos in Windows mit Bordmitteln finden