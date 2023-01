Whatsapp: Das bedeutet dieses neue Symbol

Kurz nach Jahresbeginn hat Whatsapp ein neues Symbol in seinem Messenger eingeführt, von dem bisher die meisten Nutzer nichts bemerkt haben dürften. Der Grund liegt auf der Hand, das neue Symbol steht derzeit nur in der Betaversion 2.23.1.24 für Android zur Verfügung und selbst da können es nicht alle Beta-Tester ausprobieren.

Bei dem neuen Symbol, das als “Kept messages” bezeichnet wird, handelt es sich um eine Art Bookmark-Zeichen. Sie dürften dieses Zeichen also bereits von Ihrem Browser oder aus anderen Apps kennen. Das neue Symbol macht zudem nur in Verbindung mit sich selbst löschenden Nachrichten Sinn: Denn es kennzeichnet Nachrichten, die sich eigentlich selbst löschen sollen (Sie können dafür unterschiedliche Zeitintervalle festlegen), die der Benutzer aber von der automatischen Löschung ausgenommen hat. Es dient also der Übersichtlichkeit.

WABetainfo, eine Webseite, die fortlaufend über neue Funktionen in Whatsapp berichtet, hat dieses neue “Bookmark”-Icon entdeckt und stellt es hier vor. WABetainfo schreibt:

Was ist eine “Kept message” (beibehaltene Nachricht)? Das bedeutet, dass sie nicht automatisch aus dem Chat gelöscht wird und alle Teilnehmer der Unterhaltung sie noch sehen können. Die Nutzer haben jedoch immer noch die Kontrolle über die Unterhaltung und können jederzeit entscheiden, ob sie die Speicherung der Nachricht aufheben wollen, wodurch sie für immer aus dem Chat verschwindet. Die Funktion befindet sich noch in der Entwicklung,

So sieht das Icon aus:

wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-23-1-24-whats-new/

Eine derart markierte Nachricht bleibt auch dann noch sichtbar, wenn sich die Nachricht eigentlich bereits löschen sollte. Aber aufgepasst: Alle Teilnehmer der Unterhaltung können diese Nachrichten jederzeit löschen.

WABetainfo kann keine Aussagen dazu machen, ob und wann “Kept Messages” Eingang in die finale Version von Whatsapp finden wird.

Meta, der Konzern, dem Whatsapp gehört, hat für Whatsapp im Jahr 2022 viele neue Funktionen freigeschaltet.

