Falscher Aktuell-Status bei Synology-NAS: Updates manuell installieren

Nutzer der verbreiteten NAS-Geräte von Synology können sich allerdings nicht darauf verlassen, dass die Gerätesoftware automatisch aktualisiert wird. Das gilt selbst dann, wenn man in den Update-Einstellungen die Option „Neuestes Update automatisch installieren“ eingeschaltet hat. Dabei handelt es sich keineswegs um einen kurzzeitig auftretenden Fehler.

Denn über Monate hinweg meldet das System, dass das Betriebssystem aktuell sei, tatsächlich aber wurde die von Synology „Disk Station Manager“ (DSM) genannte Gerätesoftware in dieser Zeit vielfach upgedatet. Deshalb empfehlen wir, selbst aktiv zu werden und die neueste DSM-Version manuell herunterzuladen und zu installieren.

Falsche Sicherheit: Monatelage meldet die Synology-Festplatte, dass das System aktuell sei, obwohl der Hersteller in dieser Zeit zahlreiche Update bereitstellt. IDG

So geht’s: Im ersten Schritt laden Sie über die Download-Seite die für Ihr NAS-Modell aktuelle DSM-Version herunter und speichern diese auf Ihrem Computer. Beachten Sie dabei, dass einige Geräte in verschiedenen Modellversionen verfügbar sind: Bei der NAS DS216 sind es beispielsweise sechs!

Im nächsten Schritt schalten Sie die NAS ein. Installieren und starten Sie – falls noch nicht erfolgt – das Desktop-Programm Synology Assistant auf Ihrem Windows-PC. Mit einem Doppelklick auf den Listeneintrag in Synology Assistant öffnet der Browser das Konfigurationsmodul der NAS, bei dem Sie sich ähnlich wie bei der Fritzbox mit Ihrem Passwort anmelden. Danach klicken Sie auf der Benutzeroberfläche auf „Systemsteuerung –› Aktualisieren & Wiederherstellen –› Manuelle DSM-Aktualisierung“ und hangeln sich über die Schaltfläche „Durchsuchen“ zum zuvor heruntergeladenen Softwareupdate in Form einer PAT-Datei vor. Mit einem Klick auf „OK“ starten Sie den Updateassistenten und folgen den weiteren Schritten. Am Schluss bootet die Netzwerkfestplatte neu und ist damit auf dem neuesten Stand. Der gesamte Prozess dauert zwischen zehn und 20 Minuten.

