Chrome: Passwörter automatisch oder manuell übertragen

Am einfachsten lässt sich das umsetzen, indem Sie auf jedem Rechner die Synchronisierungsfunktion von Chrome einschalten. Klicken Sie dazu oben rechts neben der Eingabeleiste des Browsers auf Ihr Profilbild beziehungsweise Ihren Avatar und gehen Sie auf „Synchronisierung aktivieren“. Google fordert Sie nun auf, sich bei Ihrem Konto anzumelden. Wiederholen Sie diese Schritte auf den anderen PCs. Anschließend werden die Benutzerdaten automatisch über Google synchronisiert.

Passwortübertragung ohne Cloud: Falls Sie Google keinen Zugriff auf die Daten geben wollen, können Sie sie auch manuell von einem Rechner zum anderen übertragen. Klicken Sie dazu erneut auf Ihr Profilbild und im folgenden Fenster auf das Icon mit dem Schlüssel – beim Überfahren mit der Maus blendet der Browser das Wort „Passwörter“ ein.

Jetzt öffnen sich die „Einstellungen“ von Chrome mit dem Abschnitt „Passwortmanager“. Klicken Sie dort rechts neben „Gespeicherte Passwörter“ auf die drei Punkte und anschließend auf „Passwörter exportieren“. Bestätigen Sie den Sicherheitshinweis durch einen erneuten Klick auf „Passwörter exportieren“. Eventuell verlangt Chrome nun die Eingabe Ihres Windows-Passworts beziehungsweise Ihrer PIN.

Anschließend erscheint ein Explorer-Fenster, in dem Sie die Datei Chrome-Passwörer. csv an einem beliebigen Ort speichern. Ideal ist ein USB-Stick, mit dem Sie die Datei zu dem anderen Computer transportieren können.

Nach Aktivieren einer versteckten Funktion von Chrome können Sie die Passwörter aus einer CSV-Datei übernehmen. IDG

Nehmen Sie den Stick und schließen Sie ihn an den zweiten PC an. Rufen Sie dort Chrome auf und tippen Sie chrome://flags, um zu den versteckten Experimental-Funktionen des Browsers zu gelangen. Tippen Sie oben ins Suchfeld password import. Öffnen Sie neben dem gleichnamigen Treffer das Drop-down-Menü, das in der Voreinstellung auf „Default“ steht, und stellen Sie „Enabled“ ein. Klicken Sie auf „Relaunch“, um den Browser neu zu starten.

Klicken Sie ein weiteres Mal auf Ihr Profilbild und danach auf das Schlüssel-Icon. Gehen Sie neben „Gespeicherte Passwörter“ auf die drei Punkte, wählen Sie „Passwörter importieren“ und im Hinweisfenster „Datei auswählen“. Markieren Sie im Explorer-Fenster die CSV-Datei auf Ihrem Stick und klicken Sie auf „Öffnen“. Nach ein paar Sekunden trägt Chrome auch auf dem zweiten Rechner die Anmeldedaten automatisch ein.

Tipp: Datenschutz im Browser: So bringen Sie Cookies, Passwörter und Co. unter Kontrolle