Outlook-Ordner schnell wiederfinden – so geht’s

Outlook-Ordner lassen sich einfach per Drag & Drop mit der Maus verschieben. Wenn Sie die Maustaste dann zu früh oder an der falschen Stelle loslassen, landet der Ordner irgendwo an unbekannter Stelle im Verzeichnisbaum. Outlook kann Ihnen in diesem Fall bei der Suche helfen. Sie müssen sich lediglich an eine E-Mail aus diesem Ordner erinnern.

Suchen Sie oben über das Suchfeld des Programms nach dem Absender oder einem Begriff, der im Nachrichtentext enthalten ist – Outlook bietet eine Volltextsuche, Sie können also ein beliebiges Wort eingeben. Klicken Sie in der Trefferliste die E-Mail, die sich in dem gesuchten Ordner befindet, doppelt an, um sie zu öffnen. Drücken Sie die Tastenkombination Strg-Alt-Y, um die erweiterte Suche aufzurufen. Klicken Sie in diesem Fenster rechts oben auf den Button „Durchsuchen“: Outlook markiert nun den Ordner, in dem die Nachricht gespeichert ist.

