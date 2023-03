Word: Namen aus Überarbeitungen entfernen

Künftige Einträge verhindern: Word übernimmt die Namen aus den Angaben unter „Datei –› Optionen –› Allgemein“. Dort können Sie im Abschnitt „Microsoft Office-Kopie personalisieren“ einen beliebigen Benutzernamen und ein passendes Kürzel angeben. Setzen Sie vorsichtshalber noch ein Häkchen vor „Immer diese Werte verwenden, unabhängig von der Anmeldung bei Office“ und speichern Sie die Einstellungen mit „OK“.

Der neue Name wird allerdings erst bei den folgenden Überarbeitungen eingetragen, bei älteren Änderungen bleibt der vorherige Name sichtbar. Zudem sind natürlich die Namen aller früheren Bearbeiter im Dokument erkennbar.

Bereits vorhandene Namen entfernen: Bevor Sie beginnen, sollten Sie eine Sicherungskopie Ihres Dokuments anlegen. Denn die entfernten Namen lassen sich nicht wiederherstellen. Nun klicken Sie auf „Datei –› Informationen –› Auf Probleme überprüfen –› Dokument prüfen“. Falls Sie das Dokument noch nicht gespeichert haben, bietet Word an, das jetzt zu erledigen. Anschließend erscheint das Fenster „Dokumentprüfung“. Löschen Sie dort sämtliche Häkchen und lassen Sie nur die Markierung vor „Dokumenteigenschaften und persönliche Informationen“ stehen. Klicken Sie nun auf den Button „Prüfen“ und auf „Alle entfernen“. Sobald Sie danach auf „Schließen“ klicken, entfernt Word sämtliche Bearbeiternamen aus dem Dokument und ersetzt sie durch das neutrale „Autor“.

Diese Einstellung gilt für alle folgenden Kommentare. Zunächst zeigt Word den Namen des Bearbeiters an, beim Speichern überschreibt es ihn dann mit „Autor“.

Die automatische Anonymisierung beenden: Gehen Sie wieder in „Datei –› Informationen“. Dort finden Sie nun neben dem Button „Auf Probleme überprüfen“ den Link „Speicherung dieser Informationen in der Datei zulassen“. Nach dem entsprechenden Klick zeigt Word die Namen der Verfasser bei zukünftigen Kommentaren wieder an.

