Excel: Gemischte Listen statt alphanumerisch richtig sortieren

Wenn Sie eine Liste haben mit Einträgen wie beispielsweise „Wagen1“, „Wagen2“, „Wagen3“ und so weiter bis hin zu „Wagen25“, dann sieht die Reihenfolge bei Excel folgendermaßen aus:

Wagen1

Wagen10

Wagen11

…

Wagen2

Wagen20

Wagen21

etc.

Leider existiert in Excel keine Funktion, um die Reihenfolge so zu ändern, dass sie der natürlichen Zählweise entspricht. Sie können lediglich einen kleinen Trick anwenden:

Erzeugen Sie ein neues, leeres Tabellenblatt und schreiben Sie in Zelle A1 eine Überschrift wie beispielsweise Fuhrpark. Darunter tragen Sie nunmehr die Wagennummern in der von Ihnen gewünschten gewohnten Reihenfolge ein. Dabei hilft Ihnen die Funktion „AutoAusfüllen“. Tippen Sie für unser Beispiel in Zelle A2 „Wagen1“ und ziehen Sie mithilfe der Maus die Markierung an der rechten unteren Ecke nach unten auf bis hin zu „Wagen25“ in Zelle A26. Excel füllt die Zellen automatisch aus. Dabei verwendet es die natürliche Sortierreihenfolge, so wie Sie sie haben wollen.

Lassen Sie die Spalte markiert und klicken Sie auf „Datei –› Optionen –› Erweitert“. Scrollen Sie danach auf der rechten Seite nach unten bis zum Abschnitt „Allgemein“ und klicken Sie dort auf den Button „Benutzerdefinierte Listen bearbeiten“. Setzen Sie den Cursor in das Feld hinter „Liste aus Zellen importieren“ – dort sollte bereits der markierte Zellbereich vermerkt sein. Klicken Sie in der Folge auf „Importieren“ und schließen Sie die beiden Fenster jeweils mit einem Klick auf „OK“.

Wechseln Sie als Nächstes wieder zu Ihrem ersten Tabellenblatt und dort zum Ribbon „Daten“. Öffnen Sie im folgenden Fenster das Drop-down-Menü unter „Reihenfolge“ und klicken Sie auf „Benutzerdefinierte Liste“. Markieren Sie die Liste mit „Wagen1, Wagen2 …“ und bestätigen Sie zwei Mal mit „OK“. Excel sortiert die Liste im Anschluss daran in der gewünschten Reihenfolge.

