Unter Windows 11 zu altem Alt-Tab-Menü wechseln

Am einfachsten gelingt es über eine Tastenkombination. Drücken Sie dazu die linke Alt-Taste und halten Sie diese fest. Drücken Sie nun einmal kurz die rechte Alt-Taste und anschließend die Tabulator-Taste. Windows wechselt damit in den alten Alt-Tab-Dialog.

Wenn Sie die alte Darstellung dauerhaft einstellen möchten, dann müssen Sie eine Änderung an der Registrierdatenbank vornehmen. Klicken Sie in das Suchfeld in der Taskleiste, tippen Sie regedit und klicken Sie auf den Treffer „Registrierungs-Editor“. Öffnen Sie den Ordner „HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer“, klicken Sie in die rechte Fensterhälfte und wählen Sie „Neu –› DWORD-Wert (32-Bit)“. Geben Sie dem neuen Eintrag den Namen „AltTabSettings“ und klicken Sie ihn doppelt an. Ändern Sie den Wert in 1, bestätigen Sie mittels „OK“ und lassen Sie Windows neu starten. Im Anschluss daran ruft der Shortcut Alt-Tab den alten Dialog auf.

Als dritte Möglichkeit können Sie auf Ultimate Windows Tweaker zurückgreifen. Die Freeware hält in ihrem Register „Customization“ die Option „Enable Classic Alt + Tab Menu“ bereit. Setzen Sie ein Häkchen davor und klicken Sie auf „Apply Tweaks“, um die Änderung zu übernehmen. Beim ersten Öffnen bietet das Tool Ihnen an, einen Systemwiederherstellungspunkt zu setzen, damit Sie später zu den alten Einstellungen zurückkehren können. Dieses Angebot sollten Sie unbedingt annehmen, da die Software selbst keine Undo-Funktion besitzt.

