So beheben Sie die häufigsten USB-Anschluss-Probleme unter Windows

Sie haben ein Gerät über einen USB-Anschluss mit Ihrem PC verbunden. Es wird jedoch von Windows nicht erkannt. Ziehen Sie es wieder ab und schließen sie es danach erneut an. Überprüfen Sie dabei, ob der Stecker korrekt eingeschoben und das Kabel intakt ist.

Um zu prüfen, ob das Problem nicht am Port selbst liegt, schließen Sie das USB-Gerät an einen anderen USB-Anschluss Ihres Rechners an. Wenn es dort funktioniert, ist möglicherweise der zuvor genutzte Anschluss defekt.

Bei dieser Gelegenheit lohnt es sich zu prüfen, ob die neuesten Treiber für das USB-Gerät installiert sind. Hierzu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü, wählen in der Folge „Geräte-Manager“ und suchen dann unter „USB-Controller“ nach dem betroffenen Gerät.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie als Nächstes „Treibersoftware aktualisieren“. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

Wenn der Anschluss von USB-Geräten nicht richtig funktioniert, dann ist Ursachenforschung angesagt. Denn es kann sowohl am Port als auch am Kabel oder sogar am Windows-Betriebssystem liegen. IDG

Wenn das Aktualisieren der Treiber das Problem nicht beheben sollte, deinstallieren Sie die Treiber und installieren Sie sie erneut. Gehen Sie dazu wieder in den Geräte-Manager, klicken Sie per rechter Maustaste auf das betroffene Gerät und wählen Sie „Gerät deinstallieren“.

Nun trennen Sie die USB-Verbindung des Geräts. Starten Sie Ihren PC neu und schließen Sie das USB-Gerät wieder an, damit Windows die Treiber automatisch neu installiert. Manchmal lassen sich Probleme mit USB-Anschlüssen jedoch auch auf die Windows-Energieverwaltung zurückführen.

Um dies zu überprüfen, öffnen Sie von Neuem den Geräte-Manager. Hier klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Gerät und wählen „Eigenschaften“ aus. Wechseln Sie zur Registerkarte „Energieverwaltung“ und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“. Klicken Sie nun auf „OK“, trennen Sie das Gerät und schließen Sie es erneut an.

Manche USB-Anschlussprobleme gründen in der Energieverwaltung von Windows. Deaktivieren Sie die Option, falls das USB-Gerät nicht korrekt funktioniert. IDG

Wenn alle bisherigen Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, versuchen Sie, den USB-Root-Hub zurückzusetzen. Navigieren Sie hierzu in den Geräte-Manager und erweitern Sie die Kategorie „USB-Controller“. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „USB-Root-Hub“ und wählen Sie „Eigenschaften“ aus.

Wechseln Sie jetzt zur Registerkarte „Energieverwaltung“ und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle USB-Root-Hubs in der Liste.