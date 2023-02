Einzahl und Mehrzahl in Excel automatisch formatieren

Dazu klicken Sie im Ribbon „Start“ im Bereich „Zellen“ auf „Format“ und wählen „Zellen formatieren“. Markieren Sie nun auf der linken Seite unter „Kategorie“ den Eintrag „Benutzerdefiniert“ und rechts unter „Typ“ die „0“, den zweiten Eintrag von oben. Ändern Sie bitte den Typ über die Eingabezeile in „0 ‚Autos‘“ und schließen Sie den Dialog mit „OK“.

Tippen Sie nun in eine Reihe von Zellen die Zahl der Autos in den einzelnen Straßen ein, also etwa 12, 5, 1 und 7. Markieren Sie diese Zellen, öffnen Sie wieder „Format –› Zellen formatieren“ und stellen Sie unter „Typ“ den neuen Eintrag „0 ‚Autos‘“ ein. Jetzt steht in der Tabelle „12 Autos“, „5 Autos“, „1 Autos“ und „7 Autos“.

Der Eintrag „1 Autos“ ist dabei zwar nur ein Schönheitsfehler, jedoch trotzdem ärgerlich. Über einen kleinen Zusatz können Sie diesen Fehler korrigieren. Hierzu müssen Sie die Formatierung nur etwas erweitern. Tippen Sie dafür als Nächstes in das Eingabefeld unter „Typ“ die Bedingung [=1]0 „Auto“;0 „Autos“ und bestätigen Sie wieder mit „OK“. Sofort wird aus „1 Autos“ das korrekte „1 Auto“.

